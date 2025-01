Đồng bitcoin rời khỏi mức cao kỷ lục

Đồng bitcoin giảm từ mức cao kỷ lục trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động mạnh sau lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47 của Mỹ, ông Donald Trump. Hình ảnh minh họa đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: REUTERS/TTXVN Các nhà giao dịch kỳ vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ đưa ra những chính sách ủng hộ tiền mã hóa, một phần trong loạt sắc lệnh hành pháp mới. Đồng bitcoin - tài sản kỹ thuật số có giá trị lớn nhất - giao dịch ở mức khoảng 103.700 USD/BTC vào chiều ngày 20/1 tại New York, giảm so với mức đỉnh trước đó là 109.241 USD/BTC. Ông Matt Hougan, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Bitwise Asset Management, nhận định: "Thị trường tiền mã hóa thất vọng khi Tổng thống Donald Trump không hứa hẹn điều gì cụ thể về bitcoin trong bài phát biểu nhậm chức". Trước lễ nhậm chức, ông Donald Trump và phu nhân Melania Trump đã công bố các đồng tiền mã hóa mang tính biểu tượng (memecoin), khiến thị trường biến động mạnh do dòng tiền bị phân tán. Sau đó, các nhà đầu tư cho rằng động thái này càng khuyến khích ông Trump áp dụng những chính sách thân thiện với tiền mã hóa. Bloomberg News trước đó đưa tin rằng ông Trump đang xem xét một sắc lệnh hành pháp để xếp tiền mã hóa vào danh sách “ưu tiên quốc gia”. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump, từ một người từng gọi bitcoin là "trò lừa đảo", đã trở thành người ủng hộ mạnh mẽ tài sản kỹ thuật số. Ông cam kết biến Mỹ thành trung tâm tiền mã hóa toàn cầu và ủng hộ ý tưởng tạo ra một kho dự trữ bitcoin chiến lược. Thị trường tiền mã hóa nói chung ngoài bitcoin có diễn biến trái chiều, với một số đồng như ether và XRP tăng giá. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, đồng tiền mã hóa mang tên Trump giao dịch ở mức khoảng 40 USD/đồng, đồng tiền này đạt giá trị thị trường hơn 15 tỷ USD vào ngày 19/1 trước khi giảm mạnh. Các đồng memecoin đã vấp phải chỉ trích từ một số lãnh đạo trong ngành, lo ngại rằng chúng có thể khiến tiền mã hóa trở nên thiếu nghiêm túc. Tuy nhiên, một số ý kiến lại tích cực hơn. Ông Ben El-Baz, Giám đốc điều hành tại sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số HashKey Global, cho rằng các token được phát hành bởi ông Trump và đội ngũ đã thúc đẩy đà tăng của bitcoin, khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ kỳ vọng chính quyền của ông sẽ "ưu tiên và tái khẳng định cam kết đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa". Memecoin là một loại tiền mã hóa có giá trị nội tại không rõ ràng và biến động cao, phụ thuộc nhiều vào sức ảnh hưởng từ mạng xã hội để đẩy giá lên nhưng cũng có thể giảm mạnh trong thời gian ngắn.