Điểm tin Công nghệ 19/1: Ông Donald Trump công bố memecoin chính thức TRUMP, vốn hóa đạt 3,5 tỷ USD chỉ sau 1 giờ

Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên luật cấm TikTok; Một số thông tin về Xiaomi Mix Flip 2 - Ông Donald Trump công bố memecoin chính thức TRUMP, vốn hóa đạt 3,5 tỷ USD chỉ sau 1 giờ Các tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Trump đã bất ngờ chia sẻ một memecoin trên Solana, đạt đến vốn hóa 3,5 tỷ USD chỉ sau một giờ giao dịch. Sáng ngày 18/01/2025, hai tài khoản mạng xã hội Truth Social và X (Twitter) của ông Donald Trump đã đồng loạt chia sẻ thông tin về Trump Memes (TRUMP), một memecoin được phát hành trên Solana. Theo website được đính kèm, Trump Memes là “memecoin chính thức” của Donald Trump, lấy cảm hứng từ thông điệp “Fight, Fight, Fight” được ông đưa ra trong vụ “ám sát hụt” hồi tháng 7 năm ngoái, một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong hành trình trở lại Nhà Trắng của vị chính khách. Tổng cung của TRUMP là 1 tỷ đơn vị, với lượng cung lưu thông ban đầu là 200 triệu USD và sẽ tăng dần trong vòng 3 năm. Bên cạnh phần token làm thanh khoản và phân bổ cho cộng đồng ban đầu, 80% còn lại sẽ được chia cho các nhóm nhà sáng tạo chưa được xác định với thời gian khóa từ 3 đến 12 tháng, đồng thời mở khóa mỗi ngày. trong vòng 24 tháng tiếp theo. Không ít người đã bày tỏ sự hoài nghi về độ chuẩn xác của thông tin trên, cho rằng ông Trump có thể đã bị hack. Tuy nhiên, vì bài đăng xuất hiện trên cả Truth Social lẫn X, hai nền tảng độc lập, do đó khả năng vị Tổng thống bị mất quyền truy cập cả hai mạng xã hội này ở một cùng lúc là khó xảy ra. Đại diện của sàn DEX Jupiter cũng lên tiếng xác nhận về token TRUMP, khẳng định đây là dự án chính thức của vị Tổng thống Mỹ. Mặc dù vậy, tài khoản @conorgrogan chỉ ra memecoin đã được khởi tạo bằng nguồn tiền đến từ Binance và Gate.io, hai sàn giao dịch không hỗ trợ người dùng Mỹ. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng phía Trump sử dụng dịch vụ bên thứ ba để tạo token. Có người cũng phát hiện việc website Trump Memes có cấu trúc tương tự website mở bán NFT của vị Tổng thống, càng tăng thêm độ xác thực. Chỉ sau 1 giờ ra mắt, giá TRUMP đã đạt đến mức vốn hóa gần 3,5 tỷ USD khi cộng đồng ồ ạt mua đồng memecoin này, với khối lượng giao dịch lên đến gần 420 triệu USD. Điều đáng nói là việc ông Trump công bố memecoin riêng diễn ra ngay trong ngày làm việc cuối cùng của Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), người có nhiều hành động trấn áp các hành vi được cho là gian lận và lừa đảo trong thị trường crypto Mỹ suốt 3 năm qua. - AFP và Mistral AI hợp tác: Báo chí chính thống "bắt tay" trí tuệ nhân tạo Hãng tin AFP và công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của Pháp Mistral AI ngày 16/1 đã ký thỏa thuận để chatbot của công ty khởi nghiệp này sử dụng các báo cáo của hãng tin để trả lời yêu cầu của người dùng. Đại diện các bên không tiết lộ giá trị của hợp đồng nhiều năm cũng như thời hạn chính xác của nó. Đây là thỏa thuận đầu tiên như vậy được ký kết bởi AFP và là thỏa thuận đầu tiên của Mistral AI, một đối thủ châu Âu của các "gã khổng lồ" Mỹ như OpenAI, nhà sáng tạo ChatGPT. Cũng trong ngày 16/1, Google cho biết đã đồng ý với hãng tin Associated Press (AP) của Mỹ rằng Gemini AI của họ có thể sử dụng nội dung thời sự của hãng tin này, nhưng không tiết lộ ngày bắt đầu hoặc các điều khoản tài chính của hợp đồng. Thời gian gần đây, đã có một loạt các thỏa thuận hợp tác giữa các tổ chức tin tức và các nhà phát triển AI, điều mà trước đây vẫn còn tương đối hiếm. OpenAI đã ký nhiều thỏa thuận nhất, bao gồm với tờ nhật báo kinh doanh Financial Times của Anh, tờ báo Le Monde của Pháp và tập đoàn Axel Springer của Đức, nhà xuất bản tờ báo khổ rộng Die Welt và tờ Bild. Giám đốc điều hành của hãng, ông Fabrice Fries, nói với các nhà báo của AFP trong một cuộc phỏng vấn rằng đây là thỏa thuận đầu tiên giữa hai bên. Hợp đồng sẽ mang lại cho hãng "một nguồn doanh thu mới. Người sáng lập Mistral, ông Arthur Mensch, cho biết AFP mang đến một nguồn tin đã được xác minh, mang tính báo chí mà chúng tôi cho là rất quan trọng. - Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên luật cấm TikTok Trong thông báo ngày 17/1, Toà án Tối cao Mỹ phán quyết duy trì các điều khoản trong đạo luật liên bang về cấm ứng dụng TikTok bắt đầu từ ngày 19/1 tới đây, trừ khi ứng dụng này được công ty mẹ ByteDance bán lại. Theo Reuters, với quyết định trên, TikTok có thể không biến mất ngay lập tức khỏi các thiết bị điện thoại của người dùng nhưng người dùng tại Mỹ sẽ không thể tải xuống ứng dụng và các bản cập nhật của ứng dụng này cũng sẽ bị vô hiệu hoá tại Mỹ. Điều này đồng nghĩa các cửa hàng ứng dụng như App Store của Apple và Google Play sẽ không thể cung cấp TikTok và các dịch vụ lưu trữ Internet cũng bị cấm tiếp tục lưu trữ ứng dụng này. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những biện pháp trên sẽ dần dần khiến ứng dụng TikTok trở nên không khả dụng. Đạo luật liên bang về cấm ứng dụng TikTok được thông qua với sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà tại Quốc hội Mỹ và được Tổng thống Biden ký thành luật hồi tháng 4/2024. Các nhà chức trách Mỹ cho rằng, mối đe doạ an ninh quốc gia từ khả năng TikTok chuyển dữ liệu người dùng Mỹ về Trung Quốc một cách trái phép, đã trở nên nghiêm trọng hơn so với việc lo ngại hạn chế quyền tự do ngôn luận của hơn 170 triệu dùng tại nước này. Về phía TikTok, đại diện công ty cho biết: "Không may TikTok sẽ phải tắt máy, ngừng hoạt động tại Mỹ từ ngày 19/1, trừ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden lập tức đưa ra tuyên bố rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu, trong đó bảo đảm sẽ không tiến hành những biện pháp nhằm áp đặt thực thi lệnh cấm ứng dụng". - Giá Xiaomi 14T Pro cực dễ mua, thấp hơn iPhone 16 Pro Max một nửa, đủ mạnh đe nẹt Galaxy S24 Ultra Xiaomi 14T Pro đang là hiện tượng trong phân khúc cận cao cấp khi sở hữu nhiều trang bị khủng hơn cả Galaxy S24 nhưng mức giá chỉ hơn 14 triệu đồng, bằng một nửa của iPhone 16 Pro Max. Xiaomi 14T Pro ngay từ khi ra mắt đã khiến iPhone 16 Pro Max hay thậm chí đại gia đình Galaxy S24 của Samsung lo ngại vì trang bị vượt sức tưởng tượng nhưng giá rẻ bất ngờ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt, Xiaomi 14T Pro thấp nhất chỉ từ 12.99 triệu đồng chỉ đắt hơn điện thoại tầm trung chút ít nhưng sức mạnh sánh tầm với những flagship đắt giá nhất. Bản 512GB cũng đắt hơn chỉ khoảng 1 triệu đồng. Dù rẻ chỉ bằng nửa so với iPhone 16 Pro Max c nhưng từ thiết kế đến trang bị, Xiaomi 14T Pro đều không lép vế. Con quái vật của Xiaomi, tạo dấu ấn bằng mặt sau bằng kính cong đặc trưng với màu sắc giống kim loại cực kì hợp với khung cũng kim loại. Trong đó, phiên bản màu Titan tạo cảm giác nó giống như được làm toàn bộ bằng vật liệu đắt tiền. - Một số thông tin về Xiaomi Mix Flip 2 Xiaomi đang phát triển phiên bản kế nhiệm của MIX Flip có tên gọi là MIX Flip 2. Cách đây 2 tuần, Xiaomi MIX Flip 2 đã xuất hiện trên nền tảng chứng nhận EEC. Sau đó, leaker Digital Chat Station đã xác nhận mẫu máy sẽ ra mắt vào nửa đầu năm nay với chip Snapdragon 8 Elite, hứa hẹn mang đến hiệu suất tuyệt vời cho người dùng. Mới đây, leaker @That_Kartikey tiết lộ mẫu smartphone màn hình gập dọc sắp ra mắt của Xiaomi có dung lượng pin lớn hơn khoảng 5,600 đến 5,700 mAh- đây là cải tiến đáng chú ý so với pin 4,780 mAh cung cấp năng lượng cho MIX Flip. Ngoài ra, kích thước và độ dày của smartphone này không bị tăng thêm. Nguồn tin tiết lộ, Xiaomi dường như đang cố gắng để đưa viên pin lớn này vào một thân máy mỏng hơn. MIX Flip 2 thậm chí nhẹ hơn cả mẫu thế hệ đầu tiên (Xiaomi MIX Flip) có thân máy dày 7.6mm và nặng 190g). Nếu như MIX Flip được cung cấp sức mạnh đến từ con chip Snapdragon 8 Gen 3 thì Leaker Digital Chat Station tiết lộ model kế nhiệm sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite. Đây có thể là smartphone màn hình gập dọc duy nhất được trang bị chip này, sau khi ra mắt điện thoại có thể cạnh tranh trực tiếp với Z Flip7. Một bài đăng khác của leaker này trên Weibo chia sẻ: MIX Flip 2 sẽ được trang bị sạc không dây, một tính năng không có ở thế hệ đầu tiên. Máy dự kiến sẽ có xếp hạng IPX8 về khả năng kháng nước, thân máy mỏng và linh hoạt hơn thế hệ tiền nhiệm.