Con trai bị can Nguyễn Phương Hằng đề nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ quận 7, TP.HCM) - con trai riêng của bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) có đơn gửi Viện KSND TP.HCM và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Theo nội dung đơn, ông Tuấn cho rằng, trong quá trình mẹ ông bị tạm giam, ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bị can) đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM trưng cầu giám định tâm thần cho bị can Nguyễn Phương Hằng.

Bị can Nguyễn Phương Hằng.

Tuy nhiên, ông Tuấn không đồng ý giám định tâm thần và cho rằng mẹ mình không bị bệnh.