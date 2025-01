Tổng kết năm 2024, bạn đã xem hết những bộ phim này chưa? Phần 1

Để thưởng thức những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, đôi khi bạn sẽ phải xem phim tận tới đêm 31/12. Và đôi khi, bạn cần thời gian để chờ đợi. Không ít những bộ phim đặc biệt như thế, từ The Taste of Things hay All of Us Strangers, từ The Zone of Interest cho đến Society of the Snow... đều ra mắt năm 2023, nhưng đa số khán giả Việt Nam chỉ có thể tiếp cận và thưởng thức trong năm 2024. Nguồn: Mubi; Universal Pictures; Incline; Warner Bros. Pictures; Square Eyes Film Và tương tự, năm 2024 cũng có những tác phẩm độc đáo, mà bạn sẽ phải chờ đợi để thưởng thức. Bạn chờ sự trở lại của Francis Ford Coppola - Megalopolis, hay phim tiểu sử về Bob Dylan - A Complete Unknown do Timothée Chalamet đóng chính. Từ Babygirl đến The Brutalist, The Seed of the Sacred Fig, Queer, All We Imagine As Light... Tất cả đều gây ấn tượng tại các liên hoan phim, nhận lời khen ngợi và chờ đợi được khám phá. Sau đây là 10 bộ phim hay nhất của năm do editor Phan Linh lựa chọn; kèm theo đó là 10 phim cũng hay không kém, đầy phức tạp, tinh vi trong cách "tạo tác" và kể chuyện, biến nó trở thành trải nghiệm điện ảnh thú vị nhất trong năm 2024. (Danh sách phim được sắp xếp theo thứ tự alphabet dựa trên tiêu đề phim.) ANORA Nguồn: NEON Đạo diễn: Sean Baker Thể loại: Chính kịch - Tình cảm - Hài Quốc gia: Mỹ Anora, một mặt kể câu chuyện xưa như cổ tích, mặt khác mang đến những trải nghiệm điện ảnh khác thường. Một cô gái trẻ tên Anora (Mikey Madison), hành nghề mại dâm, rơi vào men say tình yêu với chàng thiếu gia người Nga. Nhưng điều chờ đợi Anora sau cơn say, không gì khác, ngoài cái sự cô đơn và thậm chí, bẽ bàng. Anora là một bộ phim điên rồ và hài hước, lãng mạn mà cũng cô đơn. Vẻ đẹp điện ảnh nằm ở sự toàn vẹn của nó, trong nhưng những ánh đèn neon tím thẫm cho đến màn tuyết trắng đục lạnh lẽo, trong tiếng la hét thất thanh vì hạnh phúc và trong cả tiếng nấc khi những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống. A REAL PAIN Nguồn: Searchlight Pictures Đạo diễn: Jesse Eisenberg Thể loại: Chính kịch - Hài Quốc gia: Ba Lan - Mỹ David (Jesse Eisenberg) và Benji (Kieran Culkin) là hai anh em họ đời thứ 3 của gia đình gốc Do Thái di cư đến Mỹ sau thảm hoạ diệt chủng của Đức Quốc xã hồi Thế chiến 2. Người bà của cả hai qua đời, để lại "tài sản" - một chuyến du lịch về lại Ba Lan để khám phá nguồn cội, di sản và lịch sử của họ. Trên hành trình đó, David và Benji dần mở lòng, để lộ nỗi đau thực sự bên trong mình. Để tang chính là cảm thức của nỗi buồn, sự hoài nhớ, của thành kính thiêng liêng. A Real Pain ôm chặt một cảm xúc - để tang để sống - nỗi đau thực sự của mỗi người trong quá trình trưởng thành, đối diện với mất mát, cô đơn. Bộ phim chứa đựng sự nhạy cảm và kỳ dị kiểu Eisenberg, nơi khán giả có thể thâm nhập vào thế giới tâm hồn đầy mong manh của những con người vật lộn với sự bất toàn trước cuộc đời. CU LI NEVER CRIES (CU LI KHÔNG BAO GIỜ KHÓC) Nguồn: Square Eyes Film Đạo diễn: Phạm Ngọc Lân Thể loại: Chính kịch Quốc gia: Việt Nam - Singapore - Pháp - Philippines - Na Uy Cu Li Never Cries, bộ phim dài đầu tay của Phạm Ngọc Lân là một tham chiếu về ký ức, cũng là một phóng chiếu đến tương lai. Bà Nguyện (NSND Minh Châu) không còn giữ lại được một thứ gì trong đời, trừ tro cốt cho đến con culi - kỷ vật cuối cùng của người chồng quá cố. Trong khi đó, cuộc đời của Vân - cô cháu gái bà Nguyện (Hà Phương thủ vai) và người yêu Quang (Xuân An) cũng đầy những cảm thức chơi vơi trước cột mốc hôn nhân. Những thước phim đen trắng với nhiều hình ảnh mang tính ám chỉ và ẩn dụ đã làm nên vẻ đẹp đầy màu sắc cho Cu Li Never Cries. Một tác phẩm điện ảnh vừa thổn thức vừa trìu mến, một tiếng nói độc đáo và sâu sắc từ một trong những đạo diễn thuộc "làn sóng điện ảnh mới" của Việt Nam trong vài năm trở lại đây. DUNE: PART TWO Nguồn: Warner Bros. Pictures Đạo diễn: Denis Villeneuve Thể loại: Sử thi - Khoa học viễn tưởng Quốc gia: Mỹ Qua bàn tay của đạo diễn Denis Villeneuve, Dune: Part Two tiếp tục khiến ta say mê với những đại cảnh tráng lệ, những pha hành động hoành tráng, những màn đấu tay đôi hấp dẫn. Ánh mắt ta vẫn dõi theo hành trình của Paul Atreides (Timothée Chalamet), khám phá ra những bí mật, những âm mưu và dự báo về một cuộc thánh chiến vĩ đại sắp diễn ra. EVIL DOES NOT EXIST Nguồn: Incline Đạo diễn: Ryusuke Hamaguchi Thể loại: Chính kịch Quốc gia: Nhật Bản Evil Does Not Exist đầy lặng lẽ và bí ẩn, bê trễ mà cũng kích động lạ thường. Ẩn giữa ngôi làng thanh bình dưới một chân núi khuất nẻo của Nhật Bản là một hệ sinh thái cân bằng, tự tìm cách điều hoà và phản vệ khi có "kẻ lạ" xâm nhập. "Quỷ dữ" hay "cái ác" có xuất hiện hay không, khán giả chỉ mơ hồ cảm giác, kể cả khi bộ phim đã kết thúc. Xem Evil Does Not Exist của Ryusuke Hamaguchi giống như đọc Signs and Symbols của Vladimir Nabokov. Khán giả nhận ra vẻ đẹp không chỉ nằm ở những khung hình, cách kể mà còn ở những "dấu hiệu" và "biểu hiệu" của nó. Một chiếc lông vũ của loài chim trời rơi xuống thảm cỏ, một nhát rìu bửa đôi khúc gỗ, một tiếng súng săn, một lời giải thích vu vơ... đều là mở đầu và kết thúc cho những nhân quả nối tiếp nhau. KIND OF KINDNESS Nguồn: Searchlight Pictures Đạo diễn: Yorgos Lanthimos Thể loại: Tâm lý - Kinh dị - Hài Quốc gia: Ireland - Anh Quốc - Mỹ Kind of Kindness kể ba câu chuyện khác nhau. Câu chuyện đầu tiên, kể về một người đàn ông bán cuộc đời mình cho sếp để đổi lại cuộc sống ổn định. Câu chuyện thứ hai, một người đàn ông bán tín bán nghi khi người vợ mất tích bỗng trở về. Và trong câu chuyện số ba, một người phụ nữ bị ám ảnh bởi "cơ thể con người được làm từ 70% là nước" đang đi tìm một nữ thần có thể giúp người chết sống dậy. Không kỳ không dị thì không phải là Yorgos Lanthimos. Với sự trở lại cùng Kind of Kindness, đạo diễn người Hy Lạp lại cho khán giả phải "nạp" thêm những ẩn dụ điện ảnh mới, và đối tượng để Yorgos khám phá lần này là "lòng tốt" của con người. LA CHIMERA Nguồn: NEON Đạo diễn: Alice Rohrwacher Thể loại: Phiêu lưu - Hài - Chính kịch - Kỳ ảo Quốc gia: Italy - Pháp - Thuỵ Sĩ La Chimera kể về Arthur, một nhà khảo cổ "điên tình" người Anh trở về căn nhà xưa của người yêu cũ đã qua đời ở một vùng quê nước Ý, hoang vu nhìn thế giới trôi qua khi người thương không còn. Anh đánh bạn với những người dân làng ở đây, tiến hành trộm mộ - cái "nghiệp" anh mang - nhằm kiếm chút tiền để sống. La Chimera là ẩn dụ về tình yêu giống như một món bảo vật quý giá. Khi tình yêu chết đi, nó trở thành món cổ vật, chôn sâu dưới lòng đất, và càng trở nên quý giá hơn. Josh O'Connor đã hoá thân thành Arthur đầy cô đơn và đau buồn, ngơ ngác và duyên dáng, trầm mặc mà đầy cuốn hút trong chuyến hành trình khám phá tận sâu nỗi đau tình yêu, và sự thiêng liêng thành kính trước nghệ thuật, cái đẹp. PERFECT DAYS Nguồn: Mubi Đạo diễn: Wim Wenders Thể loại: Chính kịch Quốc gia: Nhật Bản - Đức Khi Hideo Kojima đưa The Holdovers vào danh sách 12 phim hay nhất 2024 của mình, ông thừa nhận đó một bộ phim công chiếu từ 2023. Cũng giống như cách những bộ phim xuất sắc trước đó như All of Us Strangers, Society of the Snow, The Holdovers... sẽ giữ một vị trí quan trọng trong danh sách những phim hay nhất năm 2024. Và vì thế, tôi muốn để ở đây bộ phim Perfect Days của Wim Wenders - tác phẩm "nên thơ" nhất tôi xem được trong 2024. Tác phẩm của Wim Wenders về cơ bản là "hoàn hảo", trong cái cách ông hướng vẻ đẹp đến sự tầm thường: cảnh sắc tầm thường, công việc tầm thường, niềm hạnh phúc tầm thường, ước mơ tầm thường. Perfect Days như một phản đề cho toàn bộ hệ giá trị của xã hội hiện đại ngày nay, nơi không chừa chỗ cho sự bình yên và dung dị. Perfect Days trọn vẹn cho những thứ đó, chừa một chỗ trong đời cho bất kỳ ai luôn chờ đợi. THE SUBSTANCE Nguồn: Mubi Đạo diễn: Coralie Fargeat Thể loại: Tâm lý - Kinh dị Quốc gia: Pháp - Anh - Mỹ The Substance là một bộ phim thực dụng, lạnh lẽo, màu mè, hào nhoáng, vô cảm và đồng thời "mắc ói" nhất năm. Tác phẩm của nữ đạo diễn Coralie Fargeat nói về một loại thần dược không thể đảo ngược, giúp người ta cải lão hoàn đồng, xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Và không hề giống quảng cáo nhan nhản trên truyền hình, The Substance thực sự là thuốc và người dùng phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nếu không thì… The Substance khiến bạn rùng mình ở nhiều cảnh, đặc biệt là "Elisabeth" Demi Moore thoát xác thành "Sue" Margaret Qualley. Bạn sẽ sởn gai ốc ở vài trường đoạn, nhất là khi "Elisabeth" Demi Moore dần biến dạng; còn "Sue" Margaret Qualley thì hút lấy tuỷ sống để xinh đẹp mãi mãi. Khi con quái vật xuất hiện ở cuối phim, có thể bạn sẽ cảm thấy có gì đó cựa quậy trong bụng mình. Dấu hiệu có vẻ giống như một cơn "trào ngược dạ dày" nhưng thực ra là bạn… sắp ói trước màn phô diễn gớm ghiếc trên màn ảnh rộng. THE WILD ROBOT Nguồn: Universal Pictures Đạo diễn: Chris Sanders Thể loại: Hoạt hình - Khoa học Viễn tưởng - Phiêu lưu Quốc gia: Mỹ - Nhật Bản Chuyện gì sẽ xảy ra với một robot bị thất lạc vô tình được kích hoạt, một con cáo tinh ranh nhưng cô độc và một chú ngỗng mất mẹ khi còn trong... trứng nước. The Wild Robot của Chris Sanders "diễn giải" tình huống trớ trêu đó, biến nó trở thành một trong những bộ phim hoạt hình hay nhất năm 2024. The Wild Robot làm người xem xúc động bởi những cảm xúc đơn thuần, như quy luật của tự nhiên. Nó mang đến vẻ đẹp "hoang dã" và nguyên thuỷ, về những "bản năng" của muông thú và hành trình trưởng thành và cố kết trong tự nhiên. Cùng với đó, những hình ảnh trau truốt cùng cách diễn hoạt độc đáo khiến The Wild Robot trở nên bay bổng, cổ tích. 10 Phim hay nhất năm 2024 khác bạn cũng có thể xem: Civil War Conclave Inside Out 2 His Three Daughters How to Make a Millions Before My Grandmother Die I Saw the TV Glow MaXXXine The Bikeriders The Challengers We Live In Time Theo: MXH Vietcetera