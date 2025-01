18 thuyền viên Việt Nam gặp nạn nguy hiểm trên vùng biển quốc tế

Tàu Dolphin 18 chở 18 thuyền viên Việt Nam bị chìm trên vùng biển quốc tế, được tàu Nicolai Maersk cứu vớt kịp thời. Rạng sáng 11/1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm) nhận được tin báo về việc tàu Dolphin 18 của Việt Nam khi đang trong hành trình chở hơn 5.300m3 gỗ từ Papua New Guinea về An Giang thì bị nạn phải bỏ tàu. Nguyên nhân do tàu gặp phải thời tiết xấu trên biển, gió to cấp 6-7 và sóng biển cao 4-5m. Vị trí gặp nạn cách phía Tây Bắc quần đảo Riau (Indonesia) 146 hải lý, cách phía Nam Đông Nam mũi Cà Mau gần 202 hải lý. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm tìm cách liên lạc trực tiếp với tàu nhưng không có phản hồi. Vị trí tàu Dolphin 18 gặp nạn (Ảnh: Vietnam MRCC). Nhận thấy tính chất nguy hiểm, phức tạp, xảy ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại vùng biển quốc tế, cách xa bờ biển các nước trong khu vực, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Trung tâm liên hệ trực tiếp với các cơ quan cứu nạn của các quốc gia trong khu vực. Trung tâm lập tức liên hệ với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Indonesia (RCC Indonesia), Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (Singapore MPA), lực lượng thực thi pháp luật Malaysia (MMEA), đề nghị hỗ trợ khẩn cấp, phát thông báo hàng hải, tìm kiếm cứu nạn 18 thuyền viên tàu Dolphin 18. Tàu Dolphin 18 trước khi gặp nạn (Ảnh: Shipspotting). Đến 6h55, Cục Hàng hải Singapore thông báo tàu Nicolai Maersk có hành trình trong khu vực tàu Dolphin 18 gặp nạn đã phát hiện và cứu vớt an toàn toàn bộ 18 thuyền viên trên 2 phao bè đang trôi dạt trên biển, trong điều kiện thời tiết xấu. Toàn bộ thuyền viên được cứu đã được chăm sóc y tế, hiện nay sức khỏe ổn định. Riêng tàu Dolphin 18 đã chìm hoàn toàn. Dự kiến tàu Nicolai Maersk sẽ về đến cảng Tanjung Pelepas (Malaysia) vào lúc 6h ngày 12/1. Cục Hàng hải Việt Nam đang chỉ đạo Trung tâm phối hợp với Công ty TNHH vận tải biển Hải Phương cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác tiếp nhận 18 thuyền viên tại Malaysia. Được biết tàu Dolphin 18 dài gần 93m, rộng 18m, do Công ty TNHH vận tải biển Hải Phương khai thác.