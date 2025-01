Nhiệt độ âm 3 độ C, băng tuyết phủ trắng đỉnh núi ở Y Tý

Nền nhiệt giảm sâu ở một số khu vực vùng cao khiến đỉnh núi Lảo Thẩn (xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai) xuất hiện băng giá khá dày phủ kín cây cỏ, núi rừng. Do ảnh hưởng của rãnh áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc tràn xuống, chiều 11/1, nhiệt độ tại khu vực xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xuống rất thấp khoảng âm 1-3 độ C. Đặc biệt, đỉnh núi Lảo Thẩn xuất hiện băng tuyết phủ kín núi rừng, cây cỏ, tạo nên bức tranh kỳ vỹ. Nhiệt độ xuống thấp khiến toàn bộ cây cỏ, hoa lá trên đỉnh núi đều bị bao phủ bởi lớp băng trắng muốt. Tình trạng băng giá tại đây xuất hiện từ chiều 11/1, rõ nét hơn vào ban ngày, cây cỏ gần như trong tình trạng bị đóng băng. Theo chia sẻ của người dân địa phương, từ 16h cùng ngày, tại những khu vực có độ cao từ 2.600m trở lên nhiệt độ xuống thấp khiến băng tuyết phủ trắng núi rừng. Băng tuyết phủ trắng cây cỏ trên núi Lảo Thẩn. Vẻ đẹp của "nóc nhà" Y Tý trong băng giá chiều 11/1. Đỉnh núi Lảo Thẩn là nơi được mệnh danh là “Nóc nhà Y Tý” (huyện Bát Xát, Lào Cai). Ngọn núi này thuộc địa phận thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, nằm ở độ cao 2.860m so với mực nước biển, thuộc top 20 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Tháng 12/2024, danh thắng Lảo Thẩn được UBND tỉnh Lào Cai xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Viên Minh - Mùa A Thu