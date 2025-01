TikToker ăn cam chấm mắm tôm: Tưởng câu 'like', hóa ra là đặc sản Hà Tĩnh

Cam chấm mắm tôm - nhiều người tưởng đây chỉ là cách ăn 'câu like' mà không hề biết đó là một món ăn đặc sản của người Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Cam bù được trồng nhiều ở khu vực huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Cam bù là giống cam đặc sản được trồng nhiều ở huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), thu hoạch vào thời điểm giáp Tết. Cam bù xuất hiện ở khu vực này từ hàng trăm năm trước, ngày nay trở thành một loại nông sản mang lại thu nhập tốt cho người nông dân. Cam bù lúc còn xanh vỏ mỏng, ăn rất chua nhưng khi chín, vỏ trở nên xốp, xù xì, dễ bóc. Bóc lớp vỏ cam chín ra, có thể thấy cam bù có nhiều xơ. Vỏ cam bù có mùi thơm đặc trưng, có thể phơi khô để trong tủ quần áo, tủ lạnh, góc nhà để tạo mùi thơm, xua đuổi kiến, gián. Khi chín, cam bù có vị ngọt hơn hẳn, còn một chút dư vị chua. Nếu ai chỉ quen ăn cam canh, cam ngọt thì sẽ khó yêu thích cam bù. Cam bù dành cho những người thích cam vẫn còn vị chua nhẹ. Sở dĩ, người ta gọi loại cam này bằng cái tên cam bù là vì các múi cam thường không đều nhau, to nhỏ lẫn lộn, bù trừ cho nhau. Cam bù khi chín có kích thước to hơn hẳn các loại cam khác, có quả lên đến nửa cân. Người địa phương còn hay xem cam bù là một vị thuốc trị cảm cúm, rát họng, ho và giải rượu rất hiệu nghiệm. Mùa thu hoạch cam bù kéo dài từ đầu tháng 12 âm lịch cho đến hết tháng Giêng.

Cam bù chấm mắm tôm là sự kết hợp độc đáo của người Hương Sơn, Hà Tĩnh Chị Bùi Khuyên – một “người con” của quê hương Hà Tĩnh hiện sống ở Hà Nội – cho biết, cam bù còn nổi tiếng khi kết hợp với một gia vị đặc biệt, đó là mắm tôm (hay còn gọi là ruốc). Tuy nhiên, cam bù ăn với mắm tôm không phải ai cũng biết, thường chỉ có người địa phương mới biết đến sự kết hợp thú vị này. Thậm chí, nhiều huyện khác ở Hà Tĩnh cũng bán cam bù nhưng người dân không ăn theo cách chấm mắm tôm. Khi ăn, từng múi cam sẽ được bóc ra và chấm vào bát mắm tôm đã pha chanh, ớt. Với những người ăn được, sẽ thấy vị đậm đà của mắm tôm giúp át đi vị chua của cam, tạo nên một hương vị không thể lẫn lộn. Chị Khuyên cho biết, nhiều người ăn cam bù chấm mắm tôm phải chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng. Nhưng với những người thích và đã quen như chị thì ăn thường xuyên vẫn thấy ngon và không gặp vấn đề gì về sức khỏe. “Mùa này cứ nhắc đến cam bù chấm mắm tôm là mình lại thấy thèm” - chị chia sẻ. Không riêng chị Khuyên, rất nhiều “người con” của đất Hà Tĩnh từng biết và thử món ăn này. Phan Tuấn Anh – một TikToker sinh ra và lớn lên ở Hương Sơn, Hà Tĩnh đã từng nhiều lần ăn cam bù chấm mắm tôm. Anh cũng từng làm một video chia sẻ trải nghiệm này. Tuấn Anh chia sẻ, ở quê anh, đây là món ăn quen thuộc để giải cảm, giải rượu, từ nhỏ anh đã thấy người dân ở quê ăn nhiều. “Cam bù rất nhiều nước, có vị chua, ăn với mắm tôm rất hợp nên kể cả không bị cảm hay say rượu, người dân cũng vẫn ăn cam chấm mắm tôm vì ngon”. Hiện tại, anh sống tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), chưa thấy ai ở đây ăn cam theo cách này. Thậm chí, khi anh đăng video ăn cam bù chấm mắm tôm, nhiều người nhận xét là anh ăn uống để câu “like” mà không biết rằng đây là cách ăn cam bù riêng biệt của người Hương Sơn, Hà Tĩnh. Vì cam bù cho thu hoạch vào sát Tết nên cứ đến Tết là người Hương Sơn không thể thiếu loại quả này trong nhà, vừa để ăn vừa để thắp hương, anh Tuấn Anh cho hay.