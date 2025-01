Cầu thủ Ngoại hạng Anh bị cảnh sát bắt ngay trên sân tập

Một cầu thủ đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh đã bị cảnh sát bắt giữ ngay trên sân tập vì nghi ngờ quay lén video tình dục mà không có sự đồng ý. Theo tờ The Sun, sự việc xảy ra vào lúc 11h ngày 10/1 (theo giờ địa phương). Một cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh đang tập luyện thì bỗng dưng cảnh sát ập vào bắt giữ. Nhiều đồng đội của cầu thủ này tỏ ra kinh ngạc. Thậm chí, họ còn nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa. Một cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh đã bị bắt ngay trên sân tập (Ảnh: The Sun). Ở thời điểm này, danh tính của cầu thủ này vẫn bị giấu kín để tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của người này cũng như CLB chủ quản. Cầu thủ được giấu tên này đã bị đưa đi thẩm vấn trong 6 tiếng đồng hồ. Cảnh sát đã thu giữ hai chiếc điện thoại để kiểm tra các đoạn video và hình ảnh được quay. Một nguồn tin chia sẻ: "Nhiều cầu thủ ban đầu nghĩ rằng đó là một trò đùa khi hai cảnh sát vào sân tập và bắt giữ người. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả đều há hốc mồm". Sau khi bị thẩm vấn, cầu thủ giấu tên đã được trả tự do mà không có hành động pháp lý nào thêm. Anh đã trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng tham dự trận đấu ở vòng 3 FA Cup vào cuối tuần này. Tờ The Sun cho hay, một phụ nữ cáo buộc cầu thủ này bí mật quay lại cảnh quan hệ giữa họ dù cô đã từ chối. Cô kể với bạn bè rằng cảm thấy bị xâm phạm và nhục nhã sau khi anh chàng cầu thủ rời đi ngay sau khi họ vừa thân mật. Cảnh sát chia sẻ: "Một người đàn ông trong độ tuổi 20 đã bị bắt tại một địa chỉ vì nghi ngờ hành vi quay lén. Tuy nhiên, chúng tôi không thực hiện hành động pháp lý nào vì thiếu bằng chứng".