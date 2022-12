Lời khai của 3 người bị khởi tố giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng

Theo Công an TP.HCM, hành vi của 3 người này là giúp sức tích cực, liên tục và xuyên suốt trong thời gian dài kể từ khi bà Hằng thực hiện livestream trên mạng xã hội cho đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nguồn tin cho hay, trong quá trình mời làm việc để mở rộng điều tra vụ án và khi bị khởi tố bị can, 3 người gồm: Lê Thị Thu Hà (tự Hà Lee, 30 tuổi, là nhân viên), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, là Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam, cùng quê Bình Dương) và Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, ngụ quận 12) đã thừa nhận giúp sức cho các hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Nguồn tin cho biết, 3 bị can khai rằng, là nhân viên cấp dưới nên làm theo chỉ đạo của bà Nguyễn Phương Hằng. Và do ảo tưởng quyền lực mạng xã hội, thể hiện sự ủng hộ, cùng quan điểm với bà Hằng nên không lường trước được hậu quả.

Công an làm rõ, bị can Hà (thường gọi là Hà Lee) và bị can Nhi phụ giúp bà Hằng quản lý 12 kênh, trang thông tin mạng xã hội được sử dụng làm phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Hai bị can đã thực hiện nhiều phần việc giúp cho bà Hằng như: Lên kịch bản cho buổi livestream, mời các khách mời, chuẩn bị tài liệu, không gian, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, cập nhật câu hỏi, bình luận của cộng đồng mạng để bà Hằng, khách mời trả lời trong buổi livestream…

Hai người còn dùng nhiều trang mạng, tài khoản Facebook cá nhân là “Ha Lee” và “Hoàng Nhi” để đăng tải nội dung thông báo lịch livestream, các phát ngôn của bà Hằng hay tham gia phát tán trực tiếp nhiều clip, thông tin có nội dung, phát ngôn sai sự thật, xúc phạm người khác.