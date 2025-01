Khám phá bộ sưu tập chào năm mới 2025 của các nhà mốt đình đám

Các nhà mốt nổi tiếng thế giới sử dụng họa tiết rắn, những gam màu rực rỡ tô điểm cho những thiết kế ấn tượng, cá tính thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu.



Gucci: Để chào đón năm mới 2025, nhà mốt Gucci tung ra bộ sưu tập mang phong cách tối giản với những thiết kế được tô điểm bởi họa tiết rắn - linh vật của năm nay. Bộ cánh sắc đỏ với hình rắn được thêu nổi trên chiếc áo vest mang đến vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch khi được phối cùng quần short và giày bệt dây đan cổ điển.











Các thiết kế của Gucci trong chiến dịch mừng năm mới 2025 mang tinh thần đơn giản, sang trọng phù hợp với mọi tín đồ thời trang. Các chàng trai diện áo sơ mi mi cùng áo sweater họa tiết rắn, nhấn nhá thắt lưng vừa trẻ trung vừa hiện đại. Trong khi đó, các cô nàng dễ dàng ghi điểm phong cách tạo hình thanh lịch cùng áo sơ mi đỏ họa tiết rắn uốn lượn, kết hợp cùng mắt kính to bản hợp thời.











Christian Dior: Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri trình làng giới mộ điệu các thiết kế lấy cảm hứng từ niềm đam mê của nhà mốt Ý với các chòm sao và khắc họa thêm hình ảnh rắn trên phụ kiện túi xách.











Dù theo đuổi phong cách thanh lịch, trang nhã hay cá tính, năng động thì chị em đều có thể lựa chọn các thiết kế trong năm mới của Dior với họa tiết chòm sao hòa quyện cùng linh vật rắn mang đến diện mạo vô cùng thú vị.











Miu Miu: Không chạy theo xu hướng họa tiết rắn trong năm mới 2025, nhà mốt Miu Miu giới thiệu các thiết kế được phủ sắc đỏ từ trang phục tới phụ kiện tượng trưng cho sự thịnh vượng, mang tinh thần năng động, khỏe khoắn, phù hợp với mọi tín đồ sành mốt.











Mẫu túi xách hình chữ nhật sắc đỏ với họa tiết ngẫu hứng khi kết hợp cùng trang phục đính đá với phong cách cá tính giúp người mặc thể hiện nét phá cách, chất lừ.











Chloe: Thương hiệu này hướng tới sự tối giản trong phong cách nhưng không kém phần sang trọng khi tạo điểm nhấn cho trang phục bằng họa tiết rắn được in cách điệu trên áo thun hoặc phụ kiện hình rắn móc vào dây lưng quần độc lạ. Mẫu túi xách da màu đỏ với thiết kế quai xách kim loại, đính kèm charm nổi bật giúp chị em trở nên thời thượng hơn.











Burberry: Trong mùa mốt mới, các thiết kế từ nhiều nhà mốt đình đám đều hướng đến sự tối giản và sang trọng. Burberry khiến giới mộ điệu say mê với áo len và khăn quàng len màu đỏ, nhấn bằng hoạ tiết chú rắn nhỏ.











Celine: Nhà mốt này vẫn trung thành với các thiết kế tối giản, sắc màu trung tính, có khả năng ứng dụng cao và tôn lên vẻ đẹp thanh lịch cho chị em. Những item như áo blazer, áo vest, quần da, chân váy... phối hài hòa cùng phụ kiện đồng điệu tạo nên diện mạo sang trọng, cuốn hút.











M Essential x De Gournay: Nhà mốt này mang cảm hứng Trung hoa vào các thiết kế trang phục, phủ lên những sắc màu tươi mới, nổi bật như cách để đón chào mùa xuân đang cận kề. Chất liệu vải nhung, lụa bóng không chỉ giúp tôn lên phong cách sang trọng mà còn ghi điểm thời thượng, chuẩn xu hướng.







Thu Vân