Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Tối 28/12, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội năm 2022 và một số công tác trọng tâm năm 2023.

Nổi lên tình trạng mua bán người

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP được đảm bảo. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm; triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm lớn; hầu hết các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm đều được Công an TP.HCM điều tra khám phá, truy bắt nhanh nghi phạm gây án.