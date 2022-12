Chân dung 3 trợ thủ đắc lực của bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 1-12, Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Các quyết định này đã được VKSND phê chuẩn. Ba người này được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bà Lê Thị Thu Hà