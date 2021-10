Bộ trưởng Bộ Y tế: Phải nâng cao mức độ cảnh giác, không để xảy ra đợt dịch mới

Nguy cơ bùng phát dịch cao, các địa phương phải nâng cao mức độ cảnh giác, triển khai quyết liệt phòng chống

Chiều 24/10, phát biểu tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá 10 ngày thực hiệnNghị quyết 128/NQ-CPcủa Chính phủ ban hành Quy định tạm thời"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19"do Bộ Y tế tổ chức trực tuyến với các điểm cầu UBND tỉnh, thành phố,Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Longđánh giá: "Về cơ bản hiện nay chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch tại các địa bàn trọng điểm như TP HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa phương khác. Tuy nhiên sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch".

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới. Do đó, các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch, triển khai quyết liệt phòng chống không để xảy ra đợt dịch mới. Ảnh: Nguyễn Nhiên

Mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch nhưng các tỉnh như Phú Thọ, Thanh Hoá, Nam Định hay một số địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch.

"Chúng tôi bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới. Do đó, các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói đồng thời đề nghị các địa phương phải rà soát lại, kiểm soát người về từ 4 địa bàn TP HCM, Long An, Bình Dương và Đồng Nai để phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

"Phải giám sát chặt chẽ, tiến hành xét nghiệm, cách ly… theo đúng hướng dẫn"- Bộ trưởng Bộ Y tế nói.