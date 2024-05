Hiện tượng cháy giữa đồng ở Sóc Trăng có thể là do khí Metan trong lòng đất

Quan sát hình ảnh cho thấy, từ một hố đất dưới ruộng, có hiện tượng bốc khí gas, khi bật lửa thì bắt cháy khá to.



Theo ông Lý Thol, chủ khu ruộng này thì từ năm 2002, nhà ông ở trên đám ruộng này đã kêu thợ khoan giếng để lấy nước sử dụng thì phát hiện có khí bốc lên, đốt cháy, gia đình ông đã sử dụng để nấu ăn trong nhà. Đến năm 2006 gia đình ông rời nhà vào bên trong, lấp giếng khoan lại và vẫn làm lúa bình thường.



Gần đây có người phát hiện có khí đốt cháy nên nhiều người, nhất là những người sử dụng mạng xã hội đã đến quay và phát lên khiến nhiều người đổ đến xem. Có người còn mang cả hoa quả, nhang đến cúng bái. Ông Lý Thol khẳng định, chuyện giếng đốt cháy là có thật, có từ 22 năm trước chứ không phải mới đây, ở đây không có gì huyền bí cả.



Bà Châu Thị Muỗi, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng cũng cho rằng, hiện tượng này đã xuất hiện từ lâu nên người dân địa phương coi như chuyện bình thường. Nay mấy người ở nơi khác đến quay đăng lên mạng gây xôn xao, khiến nhiều người đổ tới để xem, gây ồn ào, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng phiền phức đến người dân địa phương.



Sáng 12/5, đoàn cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường và huyện Mỹ Tú đã đến thực địa kiểm tra. Theo một cán bộ trong đoàn thì qua khảo sát, bước đầu nhận định giếng cháy có thể là do khí Metan trong lòng đất bốc lên; đồng thời khuyến cáo người dân không vì tò mò mà đến gần, thò tay xuống giếng, châm lửa đốt để tránh xảy ra hậu quả khó lường.



Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 10/5, trên phần đất của ông Huỳnh Ngọc Thiên ở ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú người dân phát hiện hiện tượng lạ tại một hố nhỏ, bên trong có chất lỏng đang sôi bọt khí từ lòng đất trào ra, khi bật quẹt lửa thì bốc cháy nên đã báo chính quyền địa phương. Hiện tượng lạ đã làm nhiều người hiếu kỳ tò mò, chụp ảnh, quay clip đưa lên mạng xã hội nên lan truyền nhiều người biết tới. Huyện Mỹ Tú đã khảo sát, lập hàng rào khoanh vùng, cảnh báo người dân vào gần vị trí hố nhỏ để tránh nguy hiểm.



Lãnh đạo huyện Mỹ Tú cũng thông tin đến người dân không nên hoang mang, tạo tin đồn về các hiện tượng mê tín dị đoan... làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn ở địa phương; không chia sẻ những nguồn tin chưa được xác minh rõ ràng, khi phát hiện có hiện tượng lạ, cần báo ngay đến chính quyền địa phương.