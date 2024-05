Đêm nhạc của Hương Tràm ở Hà Nội bị hủy sát giờ diễn

Vào 20h ngày 12/5, đại diện BTC mini show River Flows in you của Hương Tràm thông báo dời lịch do trời mưa lớn.

“Hiện tại, Hà Nội vẫn mưa lớn và diễn biến thời tiết khá cực đoan nên BTC xin phép lùi lịch vào thời điểm tốt hơn. Hiện, chúng tôi chưa thể thống nhất được thời gian cụ thể vì dự báo mưa tiếp diễn trong những ngày tới. Rất mong được khán giả thông cảm, hỗ trợ cho BTC trong sự kiện lần này. Chúng tôi sẽ sớm thông báo lịch diễn ra show mới và bảo lưu vé với những khán giả đã đặt trước”, đại diện BTC thông báo.