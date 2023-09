Từ vụ cháy chung cư mini, đây là những điều cha mẹ nhất định phải hướng dẫn trẻ để tránh thương vong

Trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương và gặp nguy hiểm nhất khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra. Đặc biệt, mùa hè chính là thời điểm mà các vụ hỏa hoạn thường xuyên xảy ra nhất. Do đó, cha mẹ càng cần trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết liên quan đến vấn đề phòng chống cháy nổ.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Theo Công an Hà Nội cho biết, đến chiều 13-9, cơ quan chức năng xác định số người tử vong trong vụ cháy lên đến 56 người. Đặc biệt trong đó có nhiều trẻ em.

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

2. Ghi nhớ và hiểu các chỉ dẫn thoát hiểm khi có cháy

Cha mẹ cần dạy trẻ cách ghi nhớ và hiểu các chỉ dẫn thoát hiểm khi có cháy. Nếu gia đình ở chung cư, hãy dạy trẻ di chuyển từ cửa căn hộ theo hành lang đến cầu thang bộ hay cửa vào buồng thang bộ gần nhất (có chữ EXIT - LỐI THOÁT). Nếu quan sát không có khói, hãy chạy xuống dưới mặt đất. Ngoài ra, cha mẹ cần dạy trẻ cách sử dụng chuông báo cháy khi phát hiện có khói, lửa, mùi khét.

3. Nhận biết, sử dụng an toàn điện và các vật liệu dễ có nguy cơ cháy nổ

Cha mẹ hãy dạy trẻ từ khi còn nhỏ nhận biết các vật liệu, đồ dùng dễ có nguy cơ cháy nổ như: Bật lửa, bếp gas, công tắc, ổ điện, dây điện, nến, diêm,… và trên hết là tuyệt đối không được chơi ở nơi nguy hiểm, sau đó hãy giải thích cặn kẽ để trẻ hiểu.

Và cuối cùng, cha mẹ hãy dạy trẻ kỹ năng sử dụng an toàn, bật công tắc điện đúng cách, cắm hoàn chỉnh ổ cắm, không sử dụng tay ướt chạm vào thiết bị điện, tránh xa các thiết bị điện khi đang tắm, rửa tay,… Cha mẹ cần chú trọng vào giáo dục và hướng dẫn trẻ nhận biết, hiểu và thực hành các quy tắc an toàn cơ bản để đảm bảo an toàn cho chính mình.

Trẻ cần làm gì khi hỏa hoạn xảy ra?

1. Báo cho người lớn khi phát hiện có cháy

Điều đầu tiên cha mẹ cần dạy trẻ khi phát hiện có đám cháy cần báo ngay cho người lớn biết. Trẻ còn quá nhỏ để có thể tự mình xử lý đám cháy, hay nhận biết nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.