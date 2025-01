Thị trường ô tô Việt Nam vượt khó thành công trong năm 2024

Dù vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng thị trường ô tô Việt Nam khép lại năm 2024 với kết quả tăng trưởng đáng kể nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ, chính sách ưu đãi từ đại lý và chiến lược sản phẩm đúng đắn của VinFast. Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có 31.598 xe đã được bán ra tháng 12/2024, giảm 29% so với tháng trước và giảm 18% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là điều không khó để dự báo khi sức mua của thị trường ô tô Việt Nam đã dồn hết vào 3 tháng (tháng 9, 10 và 11) được áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước. Số liệu bán hàng của thị trường ô tô Việt Nam trong 12 tháng của năm 2024. Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, nếu không tính 3 tháng có sự hỗ trợ từ Chính phủ, kết quả kinh doanh của tháng 12 vừa qua vẫn được xem là tốt nhất so với các tháng còn lại của năm 2024. Ngoài ra, tác động rõ nét của chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cũng thể hiện trong báo cáo VAMA khi doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.862 xe, giảm 49% so với tháng trước. Trong khi, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ giảm 2% so với tháng trước, đạt 18.736 xe. Bất chấp kết quả của tháng 12 chưa được như mong đợi nhưng theo báo cáo VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường cả năm 2024 đã đạt 340.142 xe, tăng 12,6% so với năm 2023, cho thấy sự nỗ lực không nhỏ của các đơn vị thành viên VAMA. Xforce là một trong những mẫu xe góp phần vào đà tăng trưởng mạnh mẽ của Mitsubishi trong năm 2024. Ảnh: MMV Cụ thể, trong năm 2024, Toyota đã bán ra hơn 68.000 xe, cao hơn nhiều so với con số 59.207 của năm 2023. Mitsubishi bán được 41.198 xe, đạt mức tăng trưởng mạnh 33,4% so với năm 2023. Còn Honda với 28.267 xe cũng tăng gần 19% và Ford ghi nhận kết quả doanh số 42.175 xe, tăng 10% so với năm 2023, được xem kỷ lục bán hàng cả năm cao nhất trong lịch sử của hãng xe Mỹ. Với TC Motor, đơn vị lắp ráp và phân phối thương hiệu ô tô Hyundai dù không thuộc thành viên VAMA cũng báo cáo kết quả kinh doanh chỉ giảm nhẹ 0,4% so với năm ngoái, đạt 67.168 xe. Riêng thương hiệu ô tô điện VinFast đã kết thúc năm 2024 với kết quả kinh doanh chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô nội địa với hơn 87.000 xe đã được giao tới tay khách hàng. Trong đó, VinFast VF 3 và VF 5 đóng góp lớn vào thành công này với doanh số cộng dồn của 2 mẫu xe này đã hơn 57.000 xe. VinFast đã có một năm kinh doanh thành công với hơn 87.000 xe bán ra trong năm 2024, kỷ lục chưa từng có tại thị trường Việt Nam. Ảnh: VinFast Như vậy, ước tính tổng dung lượng thị trường ô tô Việt Nam năm 2024 đã xấp xỉ 500.000 xe, chỉ xếp sau con số kỷ lục 509.141 xe được thiết lập vào năm 2022. Một số điểm nhấn tích cực khác của thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2024 là những xu hướng xe điện khí hóa, thân thiện môi trường ngày càng trở nên rõ nét khi giờ đây khách hàng đã có thêm nhiều lựa chọn ở dòng xe hybrid, chủ yếu đến từ các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda hay Suzuki. Theo báo cáo VAMA, có gần 10.000 xe hybrid đã được bán ra thị trường. Ở mảng xe thuần điện, ngoài thương hiệu ô tô Việt VinFast, sự đổ bộ của các thương hiệu ô tô Trung Quốc như BYD, GAC Aion, Wuling hay MG cũng đã góp phần đem tới sự lựa chọn mới mẻ, đa dạng và phong phú hơn cho khách hàng. Xe ô tô Trung Quốc sẽ là một phần trong cuộc chơi của thị trường ô tô Việt trong năm 2025. Ảnh: Võ Tâm Giới chuyên môn cho rằng 6 tháng đầu năm 2024, bóng đêm u ám vẫn phủ lên thị trường xe Việt và kết quả đạt được khi khép lại năm 2024 được xem là thành quả cho những nỗ lực của các nhà sản xuất ô tô, vượt khó thành công để đưa thị trường xe từng bước phục hồi. Một số chuyên gia ô tô dự báo, thị trường ô tô trong năm 2025 sẽ duy trì sự phát triển ổn định nhưng khó tạo ra đột phá. Bên cạnh đó, những thách thức là vẫn còn nếu các hãng xe không thể tiếp tục duy trì các chính sách ưu đãi, khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.