Chuyện gì xảy ra khi Hòa Minzy diện áo đôi cùng Văn Toàn làm hành động thả tim?

Văn Toàn và Hòa Minzy cùng mặc áo đôi và có nhiều cử chỉ thân thiết, mặc dù vướng vào tin đồn hẹn hò nhưng cả hai thoải mái cùng làm biểu tượng trái tim với nhau. Mới đây, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã thực hiện một phiên livestream bán hàng trên TikTok sau khi cùng tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024. Dàn khách mời trong phiên livestream gồm có ca sĩ Hòa Minzy, Á hậu Huyền My, ca sĩ Mlee, người đẹp Doãn Hải My và BTV Hà Khánh Linh.

Màn thả tim khiến dân tình xôn xao. Theo đó, tiền đạo Văn Toàn và Hòa Minzy gây sốt với màn kết hợp ăn ý. Cặp bạn thân 10 năm cùng diện sản phẩm thời trang có thiết kế giống nhau đến từ nhãn hiệu do Văn Toàn làm chủ. Ngoài việc mặc đồ đôi, màn tương tác giữa Văn Toàn và Hòa Minzy còn khiến dư luận bất ngờ hơn. Mặc dù vướng vào tin đồn hẹn hò nhưng cả hai thoải mái cùng làm biểu tượng trái tim với nhau. Văn Toàn và nữ ca sĩ sinh năm 1995 đều cười rạng rỡ trước ống kính. Trong livestream, cả hai thoải mái tương tác. Hòa Minzy còn không ngần ngại chỉnh tóc cho chàng cầu thủ. Rất hiếm khi cả Văn Toàn và bạn thân cùng xuất hiện và thể hiện tình cảm với nhau như vậy.

Hoà Minzy chỉnh tóc cho Văn Toàn. Mối quan hệ giữa tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và ca sĩ Hòa Minzy luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cách đây không lâu, trong chương trình ngôi sao V.League, tiền đạo Văn Toàn đã khẳng định vẫn đang độc thân và thoải mái chia sẻ khi được hỏi về nữ ca sĩ sinh năm 1995. "Thực ra đến bây giờ mình thấy việc mọi người đẩy thuyền rất bình thường vì mình và Hòa xuất hiện với nhau rất nhiều. Mình là người trong cuộc nên mình hiểu, mình và Hòa sẽ mãi chỉ như thế thôi, chúng mình quen nhau, là bạn lâu rồi nên không thể khác được", Văn Toàn vui vẻ nói. Với Hòa Minzy, Văn Toàn là người bạn thân lâu năm. Cả hai vẫn luôn đồng hành, ủng hộ đối phương trong cuộc sống và sự nghiệp hơn 10 năm qua. Vì thế, trong dịp kỷ niệm 10 năm ca hát của Hòa Minzy, dù đang bận rộn với ASEAN Cup 2024 nhưng Văn Toàn vẫn gửi hoa chúc mừng và rủ đồng đội trong tuyển quốc gia quay video tặng nữ ca sĩ.

Văn Toàn và Hòa Minzy có nhiều hành động thân thiết. Trước đó, vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 28 của Văn Toàn, Hoà Minzy gây chú ý khi đăng tâm thư dài đúng 0h để chúc mừng bạn thân, Hoà Minzy chia sẻ: "Cậu là người tôi quen đầu tiên trong tất cả các cầu thủ, chúng ta là bạn của nhau đã 10 năm rồi. Tôi vẫn hay nghĩ nếu không trân trọng nhau thì có lẽ tình bạn này đã kết thúc vào 7-8 năm trước. 10 năm trước hay bây giờ cậu vẫn luôn ủng hộ tôi như thế, luôn có mặt lúc tôi cần và tôi cũng vậy".