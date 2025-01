Bản tin nông sản hôm nay ghi nhận sự giảm mạnh của thị trường cà phê trong nước, giá hồ tiêu dao động quanh ngưỡng 147.000 đồng/kg. *Giá hồ tiêu trong nước quay về mốc giá khoảng 147.000 đồng/kg sau nhiều phiên giảm giá liên tiếp. Hiện thị trường hồ tiêu ở các địa phương trọng điểm có giá là 147.100 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai ghi nhận mức ổn định so với phiên giao dịch trước đó, hiện được thu mua ở mức 147.000 đồng/kg; tương tự giá hồ tiêu ở tỉnh Bình Phước cũng được thu mua với giá 147.000 đồng/kg. Trái lại, thị trường hồ tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Đắk Lắk tiếp tục giảm 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá hồ tiêu hai địa phương này thu mua ở mức 147.000 đồng/kg. Riêng thị trường hồ tiêu Đắk Nông giảm nhẹ và giá thu mua nhỉnh hơn so với các địa phương khác, hiện giá hồ tiêu ở đây được thu mua ở mức 147.500 đồng/kg. Bản tin nông sản hôm nay (12-1): Giá cà phê giảm mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

*Thị trường cà phê trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện giá dao động trong khoảng 122.500 - 124.200 đồng/kg. Giá thu mua cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay là 124.100 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là tỉnh có giá thu mua cà phê thấp nhất tại khu vực Tây Nguyên với mức giá là 122.500 đồng/kg. Cùng chiều, giá thu mua cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hôm nay vẫn đứng thứ hai, đồng loạt niêm yết với giá 124.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông vẫn giữ vị trí dẫn đầu Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố khi có mức thu mua cà phê cao nhất cả nước, với giá 124.200 đồng/kg. Giá cà phê thế giới tăng, bất chấp một công ty nghiên cứu độc lập đã đưa ra báo cáo tổng sản lượng cà phê của Brazil có khả năng đạt khoảng 68 triệu đến 70 triệu bao. VIỆT CHUNG