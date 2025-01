2 loại vắc-xin đắt tiền được miễn phí cho trẻ

Năm 2025, vắc-xin Rotavirus ngừa tiêu chảy sẽ được triển khai uống miễn phí tại 41 địa phương. Cùng đó, vắc-xin phế cầu sẽ tiêm miễn phí trong năm nay PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia đã tiếp nhận gần 23 triệu liều vắc-xin các loại được mua từ nguồn ngân sách nhà nước để sử dụng cho trẻ em và phụ nữ có thai trên toàn quốc. Tiêm chủng vắc-xin "5 trong 1" cho trẻ tại Tuyên Quang Tiêm miễn phí vắc-xin ngừa bệnh phế cầu Theo kế hoạch năm 2025, Chương trình Tiêm chủng mở rộng sẽ có thêm khoảng 34 triệu liều vắc-xin, sẵn sàng cung ứng trong tiêm chủng thường xuyên, gối đầu đến tháng 6 năm 2026. PGS Hồng cho biết năm 2024 cũng là năm đầu tiên vắc-xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota được triển khai uống miễn phí trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại 22 tỉnh/thành phố. Năm 2025, chương trình sẽ mở rộng diện triển khai tới 41 địa phương và tiến tới triển khai trên toàn quốc từ năm 2026. Tại các trung tâm tiêm chủng dịch vụ, mức giá của một liều uống vắc-xin Rota dao động từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng, tùy vào loại và nước sản xuất vắc-xin. Liệu trình 2-3 liều tùy loại. Cũng trong năm 2025, vắc-xin phòng bệnh do phế cầu bắt đầu được triển khai thí điểm tại một số địa phương. Giá loại vắc-xin này tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/liều, tùy theo loại vắc-xin. Theo kế hoạch, vắc-xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung giúp bảo vệ phụ nữ khỏi virus HP, sẽ triển khai tiêm chủng mở rộng từ năm 2026. Vắc-xin phòng bệnh cúm mùa cho trẻ từ 6 tháng tuổi và được tiêm nhắc hàng năm sẽ được triển khai tiêm từ năm 2030. Cho trẻ uống miễn phí vắc-xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota. Ảnh: Tiến Đoàn Với 4 loại vắc-xin mới được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng, sẽ nâng tổng số vắc-xin tiêm và uống miễn phí lên 15 loại. "Việc triển khai thêm các vắc-xin mới trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng là cơ hội để trẻ em, đặc biệt tại các địa phương còn nhiều khó khăn được tiếp cận miễn phí với các vắc-xin mới mà chỉ có tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ, phải trả phí"- PGS Hồng nói. Vắc-xin được vận chuyển thế nào? Cũng theo PGS Dương Thị Hồng, vắc-xin là loại "hàng hóa" đặc biệt. Để đảm bảo tối đa chất lượng và an toàn cho người tiêm, vắc-xin phải được bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt. Từ năm 2022, Vietnam Airlines đã hỗ trợ Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia vận chuyển miễn phí vắc-xin trên các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines từ sân bay Nội Bài đến các sân bay Cam Ranh, Tân Sơn Nhất và Buôn Ma Thuột, đồng thời vận chuyển vắc-xin được nhận về Việt Nam. Vắc-xin được vận chuyển bằng đường hàng không tới các kho vắc-xin khu vực Nhờ đó, vắc-xin được luân chuyển linh hoạt, rút ngắn thời gian di chuyển so với sử dụng xe tải lạnh chuyên dụng. Riêng năm 2024, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 26 triệu liều vắc-xin các loại trên 70 chuyến bay, hơn 60 tấn hàng hóa từ kho vắc-xin quốc gia đến các khu vực. Chương trình Tiêm chủng mở rộng được triển khai trên toàn quốc tại Việt Nam từ năm 1985. Mỗi năm có hàng triệu trẻ em và phụ nữ có thai được tiêm miễn phí vắc-xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, viêm phổi/viêm màng não mủ do Hib, Rota. Với chương trình tiêm chủng miễn phí, Việt Nam hiện đã thanh toán thành công bệnh bại liệt, loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh, khống chế bạch hầu, ho gà, sởi… Theo Người lao động