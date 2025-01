Nhận định Arsenal vs MU: Hạ bệ nhà vô địch FA Cup

Hai CLB thành công nhất lịch sử FA Cup sẽ chạm trán nhau ở vòng 3, khi Arsenal tiếp đón nhà vô địch MU trên sân đấu Emirates. Pháo thủ tự hào với 14 lần đăng quang giải đấu lâu đời nhất bóng đá Anh. Trong khi Quỷ đỏ nỗ lực bảo vệ vương miện mà họ đã giành được nhờ chiến thắng trước Man City hồi năm ngoái. Trong 5 năm dẫn dắt Pháo thủ, Mikel Arteta đã thay đổi đội hình Pháo thủ, kết nối lại người hâm mộ và các ngôi sao tại Emirates. Nếu không có sự xuất sắc của Man City, ông đã có thể đoạt 2 danh hiệu Ngoại hạng Anh. Arsenal gặp vấn đề từ những tình huống bóng mở - Ảnh: AFC Tuy nhiên, thành công tại FA Cup 2020 vẫn là danh hiệu lớn duy nhất mà Arteta có được. Thất bại 0-2 trước Newcastle ở bán kết cúp Liên đoàn giữa tuần qua làm gia tăng áp lực lên nhà cầm quân Tây Ban Nha. Với những nhiệm vụ khó khăn tại Ngoại hạng Anh cũng như Champions League, cúp FA có thể là cơ hội tốt nhất để Arsenal chinh phục danh hiệu mùa này. Ngay vòng 3, họ đã vấp phải chướng ngại vật MU - nhà đương kim vô địch đang trong trạng thái phấn khích khi vừa cầm hòa Liverpool 2-2 cuối tuần trước. Vấn đề của đội bóng thành London chính là hiệu suất ghi bàn kém. Đương đầu Newcastle, các chân sút The Gunners tung ra 23 cú sút về phía khung thành đối phương nhưng không thể xuyên thủng mành lưới. Khó khăn trên hàng công Arsenal từ những tình huống bóng mở được chỉ rõ. Trên mọi đấu trường, họ ghi trung bình 1,37 bàn từ các pha bóng mở, với số bàn thắng kỳ vọng trung bình 1,26 (xG). Cả hai thông số đó đều thấp hơn so với mùa giải 2023/24. Arteta cảm thấy vinh dự khi được so sánh với Stoke - CLB nổi tiếng dựa vào những tình huống cố định trong quá khứ. Thế nhưng, trong sâu thẳm, ông không thể hài lòng về sự trì trệ của hàng công Arsenal. Trận đấu hứa hẹn sôi nổi và hấp dẫn - Ảnh: Khelnow Về phần MU, mọi thứ không hề dễ dàng kể từ ngày Ruben Amorim lên nắm quyền. Phong độ của Quỷ đỏ khá trồi sụt, lối chơi thiếu sự ổn định do chất lượng nhân sự chưa đáp ứng được đòi hỏi của nhà cầm quân Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, xuất hiện vài điểm sáng từ trận hòa quả cảm trên sân Anfield mới đây. Thủ quân Bruno Fernandes gây ấn tượng mạnh khi tạo ra 4 cơ hội ngon ăn trước Liverpool. Tân binh Manuel Ugarte cũng thi đấu ngày càng chững chạc trên hàng tiền vệ. Điểm yếu của MU có thể bị Pháo thủ khai thác chính là khả năng phòng ngự bóng bổng khá tệ. Lần đối đầu gần nhất, Timber và Saliba đã tận dụng triệt để các quả phạt góc để ghi bàn cho Arsenal. Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 3/4 (0: 3/4) - TX: 2 1/2 Dự đoán: Arsenal thắng 2-1 Thông tin lực lượng Arsenal: Bukayo Saka, Ben White, Nwaneri, Tomiyasu vắng mặt vì chấn thương. MU: Mason Mount, Luke Shaw, Lindelof, Rashford ngồi ngoài vì những lý do khác nhau Đội hình dự kiến Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Jesus, Havertz, Martinelli. MU: Bayindir; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Diallo, Fernandes; Hojlund.