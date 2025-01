Chuyên gia tâm lý: Lì xì sai cách có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý trẻ nhỏ

Theo chuyên gia, phong tục lì xì nếu áp dụng sai cách có thể khiến trẻ đặt nặng vật chất từ sớm, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý và tính cách. Lì xì ngày đầu năm là nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán của người Việt. Theo truyền thống, sáng mùng một Tết, cả gia đình sẽ sum họp lại với nhau thắp hương tổ tiên và cùng nhau vui vầy ăn Tết. Trẻ nhỏ trao cho người lớn những lời chúc tốt đẹp. Ông bà, cha mẹ thì gửi đến trẻ những phong bao lì xì đỏ để lấy lộc đầu năm.

Lì xì là nét đẹp văn hóa. Tuy nhiên, ngày nay, với sự tác động của nền kinh tế thị trường, nếu người lớn lì xì không khéo thì có thể ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ. Theo bác sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Bách, Trung tâm – Tâm lý lâm sàng Dr MP, ngày nay, nhiều người lớn dùng lì xì để trả ơn đối tác, trả ơn các các mối quan hệ trong xã hội. Ngoài ra, một số phụ huynh có những cách lì xì, những câu hỏi thể hiện tâm lý đặt nặng vật chất. Ví dụ, có nhiều phụ huynh hay hỏi con rằng người khác lì xì cho con bao nhiêu để bố mẹ "trả" lại tương ứng. Theo bác sĩ Bách, điều này sẽ vô tình khiến đứa trẻ đặt nặng vật chất, học theo sự so đo tính toán. “Khi trẻ có sự nhận thức lệch lạc về vật chất, có thể xảy ra câu chuyện so bì. Trẻ sẽ có tâm lý so sánh, ghen ghét nhất định khi người lớn phân biệt trong cách lì xì”, bác sĩ Hồng Bách nói. Vị chuyên gia tâm lý khuyến cáo khi đứa trẻ đưa định nghĩa giá trị vật chất lên cao, đi theo phương hướng lệch lạc thì điều này sẽ làm biến đổi tính cách đứa trẻ. Đứa trẻ đó sẽ trở lên ích kỷ, nghĩ cho bản thân, thậm chí còn sẵn sàng tranh đấu.

Bác sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Bách, Trung tâm – Tâm lý lâm sàng Dr MP. Ảnh: N.M. “Nếu muốn có sự thay đổi câu chuyện lì xì nặng về vật chất thì chính người lớn phải thay đổi”, bác sĩ Bách nói. Tóm lại, bác sĩ tâm lý Hồng Bách khuyên người lớn nên: - Tránh cho con tiếp xúc với vật chất quá sớm. Thay vì tiền hãy tặng những món quà, ví như sách hoặc đồ chơi. - Với những trẻ lớn, cha mẹ cần định nghĩa giá trị vật chất đúng cho con. Khi cha mẹ không đề cao giá trị vật chất thì con sẽ không có chuyện so bì, ghen tỵ... Theo Đời sống pháp luật