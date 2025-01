Tự tay làm cổng cưới rước nàng về dinh

Với mong muốn tạo nên kỷ niệm đáng nhớ cho ngày trọng đại của mình, tôi đã quyết định tự tay thiết kế và thực hiện chiếc cổng hoa cưới để “rước nàng về dinh”. Tuy còn nhiều khuyết điểm, nhưng đây là chiếc cổng cưới đặc biệt mà tôi dành cho vợ - Ảnh: C.Q. Trang trí cổng hoa là một trong những nét đẹp văn hóa trong đám cưới của người Việt. Trong quan niệm của người xưa, cổng hoa cưới không chỉ thuần túy để trang trí mà còn mang ý nghĩa hướng tới một khởi đầu mới may mắn. Với mong muốn tạo nên kỷ niệm đáng nhớ cho ngày trọng đại của mình, tôi đã quyết định tự tay thiết kế và thực hiện chiếc cổng hoa cưới để “rước nàng về dinh”. Trong một lần lướt TikTok, tôi bắt gặp video hướng dẫn cách làm cổng cưới bằng hoa thạch thảo rất đẹp. Thế là tôi lân la dò hỏi các cơ sở bán hoa tươi tại tỉnh xem có loại hoa này không. Hành trình tìm kiếm hoa thạch thảo đưa tôi đi khắp các con đường ở Bạc Liêu - từ những cửa hàng nhỏ đến các chợ sầm uất nhưng vẫn không tìm thấy. Trong lúc định từ bỏ kế hoạch thì tôi được một người bạn mách nước liên hệ các vườn hoa ở Đà Lạt rồi nhờ họ gửi xe về Bạc Liêu. May mắn thay, tôi đã tìm được cơ sở đặt mua hoa trước khi diễn ra lễ cưới chỉ ít ngày. Ở một huyện nhỏ của tỉnh Bạc Liêu, cổng cưới bằng hoa tươi vẫn còn là thứ gì đó xa xỉ và lạ lẫm. Khi biết tôi mua hoa tươi từ Đà Lạt để làm cổng cưới, cha mẹ và các anh chị em đều bàn ra. Nào là: “Đàn ông biết gì chuyện cắm hoa mà ở đó bày vẽ”, “Hoa tươi để ngoài nắng chút xíu đã héo queo héo quắt rồi, làm chi cho mất công”... Những lời nói ấy khiến tôi thoáng chần chừ, nhưng rồi tôi vẫn quyết tâm “được ăn cả, ngã về không”. Dù thế nào, tôi cũng phải làm xong chiếc cổng hoa đặc biệt để ghi dấu bước ngoặt quan trọng cho hành trình 7 năm yêu nhau của tôi và vợ. Trước ngày cưới 2 ngày, hoa được gửi về. 4g sáng, tôi phải mượn chiếc xe lôi của người quen để ra đường lớn chở hơn 50kg hoa về nhà. Tiết trời buổi sớm cuối đông rất lạnh và dày sương, tôi cố gắng lái xe thật nhanh vì sợ không kịp nhận hàng. Đến khi nhận hoa xong, tôi thở phào nhẹ nhõm và nhận ra đôi tay mình ướt sũng từ khi nào chẳng rõ. Lúc này tôi mới sực nhớ mình quên mang áo khoác. Nén cơn lạnh, tôi chở nửa tạ hoa tươi về nhà. Vừa về đến sân nhà, tôi đã thấy các cô, dì, chị em đang háo hức chờ đón. Thế là tôi nhờ họ phụ mang hoa xuống và sơ chế trước khi đưa lên cổng. Sự thật là dù miệng bàn ra, nhưng khi tôi mở lời là 5, 6 người thân xúm xít làm phụ. Người thì phân loại hoa, người thì tỉa bớt thân và lá, người thì mang hoa vào thùng ngâm nước… vừa làm, vừa nói cười rôm rả. Sau khi “sơ chế” hoa xong, tôi bắt đầu cắm hoa. Những ngón tay đàn ông vụng về lần đầu chạm vào hoa khiến tôi đã tạo ra không ít “tác phẩm nghệ thuật” không giống ai. Sau nhiều lần tháo ra làm lại, mãi đến chiều, chiếc cổng khoác lên mình một vẻ đẹp rạng rỡ - những nụ hoa thạch thảo bung nở trắng muốt dưới ánh hoàng hôn. Lúc ấy, trong lòng tôi tràn đầy niềm hạnh phúc và tự hào. Tôi hình dung ra khoảnh khắc vợ mình bước qua cánh cổng này, niềm vui của cô ấy sẽ là phần thưởng xứng đáng nhất cho những nỗ lực của tôi. Tôi nhớ như in hôm đón dâu, khoảnh khắc vợ tôi bước ra khỏi xe, ánh mắt cô ấy dừng lại trên chiếc cổng hoa, rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. “Đây là chiếc cổng hoa đẹp nhất từ trước đến giờ em thấy. Chồng em khéo tay quá” - cô ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười thật tươi: “Anh muốn dành tặng em món quà đặc biệt trong ngày trọng đại. Chiếc cổng này tượng trưng cho lời hứa anh sẽ cùng em xây dựng một tổ ấm mới tràn đầy yêu thương”. Cát Quân