Tiết lộ số tiền thuế thu được từ hơn 23.000 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến nay, mỗi tháng có trung bình 2.374 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế. Trong số hơn 50 nghìn tỷ đồng nợ thuế của các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế chỉ mới thu được một phần nhỏ. Ngày 5/10, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Thu nợ thuế trong tháng 9 ước đạt 2.321 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 ước thu được 56.092 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 52.408 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.684 tỷ đồng. Về tình hình thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, từ đầu năm 2023 đến hết tháng 9, cơ quan thuế đã ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng, đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh. Năm 2023, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh 2.411 trường hợp với tổng số tiền thuế nợ là 6.719 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng năm nay, đã có 21.366 trường hợp bị cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Tương đương, mỗi tháng có 2.374 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế. Nhiều trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế. Ảnh minh họa: Phạm Hải Mới đây, Tổng cục Thuế có Công văn số 4216 gửi các cục thuế về công tác quản lý, thu hồi nợ thuế. Trong đó, Tổng cục Thuế yêu cầu với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ đã quá 30 ngày, cơ quan thuế thực hiện ban hành thông báo tiền thuế nợ gửi người nộp thuế bằng phương thức điện tử qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (eTax). Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử nhưng có đăng ký địa chỉ email thì cơ quan thuế hỗ trợ gửi thông báo qua email và qua ứng dụng eTax Mobile. Với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ quá 60 ngày, công chức thuế phải thường xuyên liên hệ với người nộp thuế để nhắc nhở về việc nộp tiền thuế nợ và thông báo cho người nộp thuế biết về việc sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế khi có khoản nợ quá 90 ngày. Với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp bị cưỡng chế, cơ quan thuế phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế và công khai thông tin theo quy định. Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải thực hiện việc ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để tiến tới tự động hóa công tác cưỡng chế nợ thuế trên toàn địa bàn. Đặc biệt, các cục thuế phải ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng TMS để đảm bảo việc tra cứu được dữ liệu tạm hoãn xuất cảnh trên website của ngành thuế, trên các ứng dụng eTax, eTax Mobile. Tổng cục Thuế khuyến khích người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax Mobile để theo dõi tình hình nợ thuế, nhận được các thông báo của cơ quan thuế (thông báo nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh... ) để kịp thời hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Tính từ ngày 1/1-30/9, toàn ngành thuế đã thực hiện được 44.670 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 67,03% kế hoạch năm 2024 (44.670 doanh nghiệp/66.639 doanh nghiệp) và bằng 98,43% so với cùng kỳ năm 2023; kiểm tra được 365.344 hồ sơ, bằng 82,44% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 46.779 tỷ đồng, bằng 103,78% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là trên 11.392 tỷ đồng; giảm khấu trừ là hơn 1.913 tỷ đồng; giảm lỗ là hơn 32.473 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.867 tỷ đồng, bằng 69,06% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.