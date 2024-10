Sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế quá 90 ngày

Người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ quá 60 ngày, cơ quan thuế phải thường xuyên liên hệ để nhắc nhở và thông báo về việc sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có tạm hoãn xuất cảnh, khi có khoản nợ quá 90 ngày. Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 4216 gửi các cục thuế về công tác quản lý, thu hồi nợ thuế. Trong đó nêu rõ: Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ đã quá 30 ngày, cơ quan thuế thực hiện ban hành Thông báo tiền thuế nợ gửi người nộp thuế bằng phương thức điện tử qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (eTax). Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, nhưng có đăng ký địa chỉ email thì cơ quan thuế hỗ trợ gửi Thông báo qua email và qua ứng dụng eTax Mobile. Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ quá 60 ngày, công chức thuế phải thường xuyên liên hệ với người nộp thuế để nhắc nhở về việc nộp tiền thuế nợ và thông báo cho người nộp thuế biết về việc sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế khi có khoản nợ quá 90 ngày. Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp bị cưỡng chế, cơ quan thuế phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế và công khai thông tin theo quy định. Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải thực hiện việc ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để tiến tới tự động hóa công tác cưỡng chế nợ thuế trên toàn địa bàn. Lưu ý kiểm tra để đảm bảo ứng dụng Hóa đơn điện tử chặn việc xuất hóa đơn ngay khi Quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn có hiệu lực; trường hợp phát hiện lỗi phải cập nhật kịp thời trên ứng dụng hóa đơn điện tử và báo cáo Tổng cục Thuế để xử lý. Đặc biệt, các cục thuế phải ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để đảm bảo việc tra cứu được dữ liệu tạm hoãn xuất cảnh trên website của ngành thuế, trên các ứng dụng eTax, eTax Mobile. Tổng cục Thuế khuyến khích người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax Mobile để theo dõi tình hình nợ thuế, nhận được các thông báo của cơ quan thuế (thông báo nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh... ) để kịp thời hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Các cục thuế phải tổ chức hỗ trợ người nộp thuế giải quyết các vướng mắc phát sinh khi sử dụng eTax Mobile, phân công chỉnh lý kịp thời các sai sót trong dữ liệu do người nộp thuế phản ánh để dữ liệu quản lý thuế được ngày càng chính xác. Tổng cục Thuế cho biết, 8 tháng đầu năm 2024, ngành thuế đã tăng cường quản lý thu, thanh tra, kiểm tra thuế, rà soát các nguồn thu, chống thất thu, nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng; chống thất thu thuế trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới, phòng chống mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Thu nợ thuế trong tháng 8/2024 ước đạt 3.244 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 8/2024 ước thu được 53.771 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ 2023, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 50.458 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.313 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 17.952 trường hợp với số tiền thuế nợ là 30.388 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8/2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 94.200 tỷ đồng, đạt 6,3% so với dự toán, bằng 109,9% so với cùng kỳ