Công an điều tra vụ nhóm tài xế xe ôm hỗn chiến trước cổng bệnh viện ở quận Bình Thạnh

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang xác minh nhóm tài xế xe ôm hỗn chiến bằng hung khí trước cổng Bệnh viện quận Bình Thạnh. Ngày 9-1, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết vẫn đang phối hợp với Công an phường 1 (quận Bình Thạnh) để điều tra, truy tìm những người liên quan đến vụ hỗn chiến bằng hung khí trên đường Lê Văn Duyệt (trước cổng Bệnh viện quận Bình Thạnh). Nhóm xe ôm đánh nhau trước cổng bệnh viện quận Bình Thạnh, TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ chạy xe máy biển số 63AD–160.. đến trước cổng Bệnh viện quận Bình Thạnh để đón khách. Clip nhóm xe ôm hỗn chiến trước cổng Bệnh viện quận Bình Thạnh. Lúc này, giữa nam tài xế và 1 người đàn ông (được cho là tài xế xe ôm truyền thống) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Nam tài xế mặc áo xe ôm công nghệ rút trong túi ra một vật nhọn đe dọa người đàn ông. Công an quận Bình Thạnh đang truy tìm những người liên quan. Sự việc được mọi người đi đường can ngăn, người này sau đó chở khách rời đi. Một lúc sau, nam tài xế quay trở lại khu vực và lời qua tiếng lại với nhóm người hành nghề xe ôm truyền thống. Lúc này, nhóm người chạy vào phía trong lấy gậy vây đánh nam tài xế mặc áo xe ôm công nghệ. Nhận tin báo, Công an phường 1 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an quận Bình Thạnh lập hồ sơ, truy tìm những người liên quan.