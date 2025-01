Công bố logo 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand, Tổng thư ký Kao Kim Hourn nhận lời mời dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương chính thức chuyển thư của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mời Tổng thư ký ASEAN tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Đại sứ New Zealand tại ASEAN Stuart Calman và Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương chính thức công bố Logo kỷ niệm 50 năm quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-New Zealand. (Nguồn: Ban thư ký ASEAN) Chiều 9/1, tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia, đã diễn ra lễ công bố logo kỷ niệm 50 năm quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-New Zealand (1975-2025), chính thức khởi động các hoạt động kỷ niệm mốc quan trọng trong quan hệ giữa ASEAN và New Zealand. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương đã cùng Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Đại sứ New Zealand tại ASEAN Stuart Calman và các Đại sứ, đại diện thường trực các nước thành viên tại ASEAN tham dự sự kiện. Dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự, Tổng thư ký Kao Kim Hourn, Đại sứ Stuart Calman và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã chính thức công bố logo kỷ niệm 50 năm quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-New Zealand. Logo được thiết kế với họa tiết và màu sắc đặc trưng của ASEAN và New Zealand nhằm truyền tải thông điệp về sức mạnh, sự kiên cường và tinh thần đoàn kết, lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau vốn là nền tảng của quan hệ giữa hai bên. Các đại biểu tại lễ công bố chụp ảnh chung. (Nguồn: Ban thư ký ASEAN) Thay mặt Đại sứ các nước ASEAN, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương nhấn mạnh New Zealand là một trong những đối tác lâu dài và tin cậy đã đồng hành cùng ASEAN trên chặng đường dài 5 thập kỷ qua. Quan hệ đối tác ASEAN-New Zealand ngày càng được củng cố cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, phản ánh lợi ích chung mà hai bên chia sẻ cũng như thể hiện trách nhiệm chung cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương khẳng định, trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand, Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN và New Zealand, nỗ lực đạt được những kết quả thực chất trong năm kỷ niệm quan trọng này, trong đó có việc tích cực chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand và mở rộng, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn mới. Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương chính thức chuyển thư của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mời Tổng thư ký ASEAN tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Nguồn: Ban thư ký ASEAN) Chiều cùng ngày, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương đã gặp Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, chính thức chuyển thư của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mời Tổng thư ký tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2025 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương cũng trao đổi với Tổng thư ký công tác phối hợp giữa Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN với Ban thư ký ASEAN để triển khai các nhiệm vụ luân phiên mà Việt Nam đảm trách gồm điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand, quan hệ ASEAN-Anh, Chủ tịch Nhóm đặc trách về Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Đại sứ bày tỏ mong muốn Tổng thư ký tiếp tục quan tâm, ủng hộ đội ngũ cán bộ người Việt Nam công tác tại Ban thư ký ASEAN cũng như công dân Việt Nam có nguyện vọng ứng tuyển làm việc tại Ban thư ký. Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tiếp Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương. (Nguồn: Ban thư ký ASEAN)