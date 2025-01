Điểm tin Công nghệ 10/1: Kích cỡ iPhone màn hình gập lần đầu được tiết lộ

Điểm trừ đáng chú ý của Apple Intelligence; Người dân cần biết 4 điều sau đây để không bị khoá SIM, thu hồi số điện thoại - Kích cỡ iPhone màn hình gập lần đầu được tiết lộ Theo các tin đồn mới nhất, đây là kích thước màn hình dự kiến ​​của iPhone màn hình gập lại năm 2026 của Apple. Sau nhiều năm đồn đoán, chiếc iPhone màn hình gập lại đầu tiên của Apple đang ngày càng tiến gần hơn đến ngày công bố phiên bản thương mại thực tế. Theo tin đồn mới nhất, iPhone màn hình gập ​​sẽ cạnh tranh với các điện thoại như Galaxy Z Fold 6 của Samsung và Pixel 9 Pro Fold của Google. Và nói về kích thước màn hình, một báo cáo mới đây đã đề cập đến một bức tranh khác thường về "iPhone Fold". Theo dự đoán, iPhone màn hình gập sẽ có màn hình chính kích cỡ từ 7,6 đến 7,9 inch - ngang với Galaxy Z Fold 6 hoặc Pixel 9 Pro Fold. Galaxy Z Fold 6 có màn hình chính 7,6 inch và màn hình phụ 6,3 inch, Pixel 9 Pro Fold có màn hình gập cực lớn - 8 inch và màn hình ngoài kích cỡ 6,3 inch. Dự kiến, Apple sẽ sử dụng màn hình phụ có đường chéo từ 5,3 đến 5,5 inch - khá nhỏ so với tiêu chuẩn hiện nay. Theo như tin đồn, iPhone Fold thế hệ đầu tiên sẽ hỗ trợ tỷ lệ khung hình rộng hơn "so với dòng Galaxy Z Fold của Samsung". Với sự trợ giúp của các công nghệ LTPO, CoE và UTG tiên tiến, Apple có thể bù đắp được nhược điểm về không gian màn hình để mang đến trải nghiệm người dùng tổng thể tốt hơn. Samsung ​​sẽ chịu trách nhiệm sản xuất màn hình của iPhone Fold và được "xác nhận 80%" sẽ ra mắt vào năm 2026. Về lâu dài, BOE có thể đảm nhận một phần nếu iPhone màn hình gập lại có thể "cất cánh". - Điểm trừ đáng chú ý của Apple Intelligence 21 GB là tổng bộ nhớ bị AI chiếm dụng. Đây là cái giá phải trả để duy trì quyền riêng tư và hiệu suất vận hành ổn định của iPhone. Apple Intelligence đã chính thức ra mắt từ năm 2024, kỳ vọng sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng iPhone, iPad và Mac. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng triển khai, người dùng đã phản ánh vấn đề dung lượng lưu trữ cần thiết để vận hành các tính năng này ngày càng cao, gần như gấp đôi so với ban đầu. Theo 9to5mac, khi Apple Intelligence được tích hợp lần đầu tiên trên iOS 18.1, yêu cầu dung lượng trống trên thiết bị chỉ là 4 GB. Đây được xem là một con số hợp lý, vì các tính năng AI của Apple chủ yếu chạy trên thiết bị nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Nhưng sau bản cập nhật iOS 18.2 vào tháng 12/2024, yêu cầu bộ nhớ đã tăng vọt lên 7 GB. Con số này áp dụng đồng nhất cho cả iPhone, iPad và Mac. Như vậy, đối với những người sử dụng cả ba thiết bị, tổng dung lượng cần thiết để vận hành Apple Intelligence đã lên đến 21 GB. - Loạt iPhone gặp lỗi camera sau khi nâng cấp iOS 18.2, nâng cấp ngay lên 18.2.1 Nhiều người dùng iPhone cho biết thiết bị của họ liên tục gặp lỗi khi mở ứng dụng camera sau khi cập nhật hệ điều hành iOS 18.2. Apple mang đến cho người dùng iPhone nhiều tính năng mới thông qua iOS 18.2, trong đó có Apple Intelligence cho các mẫu iPhone 15 Pro và iPhone 16 series. Tuy nhiên, sau khi nâng cấp lên bản cập nhật này, họ đã phải đối mặt với hàng loạt lỗi khó chịu liên quan đến camera. Theo những bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội Reddit và X, nhiều người dùng iPhone đồng loạt "than trời" về tình trạng camera hoạt động bất thường sau khi cập nhật iOS 18.2. Cụ thể, nhiều người dùng cho biết ứng dụng camera thường xuyên hiển thị màn hình đen, phải khởi động lại nhiều lần mới có thể sử dụng được. Đèn pin cũng "dở chứng" khi hoạt động chậm hay thậm chí không phản hồi. "Từ khi cập nhật lên iOS 18.2, camera trên chiếc iPhone 16 Pro Max của tôi cứ lúc được lúc không. Mở ứng dụng lên thì chỉ thấy màn hình đen, phải tắt đi bật lại nhiều lần mới dùng được. Chụp ảnh bằng Snapchat cũng vậy, khá bất tiện", tài khoản CryptographerWeary64 chia sẻ trên Reddit. Không chỉ camera, một số người dùng iPhone còn cho biết Face ID cũng bị ảnh hưởng, hoạt động chậm chạp hoặc thậm chí không nhận diện được khuôn mặt. "Face ID của tôi không hoạt động hoặc rất chậm khi thanh toán bằng Apple Pay", một người dùng khác chia sẻ. Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những lỗi trên. Tuy nhiên, bản cập nhật 18.2.1 đã được ra mắt , hy vọng có thể khắc phục các sự cố liên quan đến camera. - Amazon dự định 'rót' 11 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng đám mây tại Mỹ Việc Amazon dự định 'rót' 11 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng đám mây nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ điện toán đám mây tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực AI tạo sinh. Tập đoàn Amazon mới đây đã công bố kế hoạch đầu tư ít nhất 11 tỷ USD để mở rộng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) tại bang Georgia của Mỹ. Động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ điện toán đám mây tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực AI tạo sinh. Amazon Web Services (AWS), đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ, cho biết khoản đầu tư trên sẽ giúp thúc đẩy tương lai của AI thông qua các trung tâm dữ liệu tại Georgia. Theo Amazon, công ty này đã đầu tư 18,5 tỷ USD vào bang Georgia kể từ năm 2010. Tờ The Wall Street Journal nhận định khoản đầu tư mới được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho địa phương, bao gồm các vị trí kỹ thuật cao như kỹ sư trung tâm dữ liệu, chuyên gia mạng và các vị trí trong chuỗi cung ứng. Tuần trước, Microsoft đã công bố kế hoạch đầu tư khoảng 80 tỷ USD trong năm tài chính 2025 để phát triển các trung tâm dữ liệu nhằm đào tạo các mô hình AI và triển khai các ứng dụng AI dựa trên đám mây. - Người dân cần biết 4 điều sau đây để không bị khoá SIM, thu hồi số điện thoại Kể từ tháng 1/2025, những thuê thuê di động tại Việt Nam sẽ bị khoá SIM hoặc mất số điện thoại nếu không thực hiện việc chuẩn hoá thông tin thuê bao. Đây là một phần trong nỗ lực của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm quản lý chính xác SIM, thuê bao di động, bảo vệ người dùng trước các rủi ro như lừa đảo hay tranh chấp thông tin cá nhân. Để tránh gặp phải tình huống bị khoá SIM, thu hồi số điện thoại, người dùng cần chú ý nếu thuộc vào một trong bốn trường hợp sau: 1. Đăng ký thông tin cá nhân không chính xác Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, mỗi thuê bao di động phải đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, bao gồm tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ liên lạc. Nếu người dùng cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo, thuê bao sẽ bị khoá SIM. 2. Thuê bao không sử dụng trong thời gian dài Thuê bao không thực hiện bất kỳ hành động nào như gọi điện, nhắn tin, nạp tiền trong khoảng từ 3 đến 6 tháng sẽ bị khoá SIM và thu hồi số điện thoại. Trước khi thực hiện khoá SIM, nhà mạng sẽ thông báo yêu cầu người dùng kích hoạt lại thuê bao. Nếu người dùng không phản hồi trong thời gian quy định, nhà mạng sẽ tiến hành thu hồi số điện thoại. 3. SIM sử dụng cho mục đích lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật Nếu SIM được sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật, nhà mạng sẽ khoá SIM và thu hồi số điện thoại. Khi có nghi ngờ về hành vi vi phạm, nhà mạng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra và xử lý. Những người sử dụng SIM vào mục đích này có thể sẽ phải chịu các hình phạt pháp lý. 4. Không cập nhật thông tin theo yêu cầu của nhà mạng Nhà mạng yêu cầu người dùng định kỳ cập nhật thông tin cá nhân, chẳng hạn như số CMND/CCCD mới hoặc ảnh chân dung để đảm bảo thông tin luôn chính xác và đầy đủ. Nếu người dùng không thực hiện cập nhật thông tin theo yêu cầu, SIM sẽ bị khoá và số điện thoại sẽ bị thu hồi sau một khoảng thời gian.