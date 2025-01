Bản tin Xe cộ 10/1: Skoda Enyaq 2025 ra mắt, giá quy đổi từ hơn 1,1 tỷ đồng

Bộ đôi ô tô điện Honda 0 Series ra mắt, tích hợp sâu công nghệ AI; Đại lý Việt báo giá ‘vua xe ga’ mới của thương hiệu Ý ở mức hấp dẫn, sẵn sàng ‘hất cẳng’ Honda SH - Skoda Enyaq 2025 ra mắt, giá quy đổi từ hơn 1,1 tỷ đồng Skoda Enyaq vừa có phiên bản nâng cấp giữa dòng đời. Xe sở hữu thiết kế đầu xe khác hẳn bản cũ, hiệu suất được cải thiện và khả năng khí động học tốt hơn. Sau 4 năm kể từ khi Skoda Enyaq ra mắt thị trường xe điện, mẫu xe này đã có phiên bản nâng cấp giữa dòng đời. Xe có cả 2 kiểu dáng thuần SUV và Coupe SUV. Enyaq 2025 sở hữu diện mạo mới mẻ, lấy cảm hứng từ thiết kế “Tech-Deck” của hãng. Phần đầu xe nổi bật với 36 phân đoạn LED, bao gồm hai đèn LED ở nửa dưới, tạo thành “khuôn mặt bốn mắt” đặc trưng của dòng SUV Skoda. Đuôi xe vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể, nhưng được nâng cấp công nghệ LED và đèn báo rẽ dạng động. Enyaq 2025 cũng được trang bị bộ mâm mới với kích thước từ 19 inch đến 21 inch. Về hiệu suất, Enyaq 2025 vẫn sử dụng nền tảng MEB với một động cơ điện đặt ở trục sau và pin. Tuy nhiên, Skoda đã tinh chỉnh lại các phiên bản, bao gồm Enyaq 60 (pin 63 kWh), Enyaq 85 (pin 82 kWh) và Enyaq 85x (pin 82 kWh, hai động cơ). Tất cả các phiên bản đều mạnh hơn so với trước. Phiên bản Enyaq 60 có công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 309 Nm, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,1 giây và tốc độ tối đa 160 km/h. Quãng đường di chuyển của phiên bản này đạt 431 km. Enyaq 85 RWD sở hữu sức mạnh 282 mã lực, mô-men xoắn 544 Nm, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,7 giây và có thể di chuyển tới 578 km (587 km cho phiên bản Coupe). Đáng chú ý, phiên bản Enyaq 85x AWD không nhanh hơn về khả năng tăng tốc, tốc độ tối đa vẫn giữ ở mức 180 km/h và quãng đường di chuyển lại thấp hơn Enyaq 85 RWD (534 km cho SUV, 537 km cho Coupe). Thời gian sạc nhanh từ 10-80% pin của cả ba phiên bản dao động từ 24 đến 28 phút. Giá bán của Skoda Enyaq mới tại châu Âu từ khoảng 44.000 Euro (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng). Trước đây, Skoda Enyaq từng được lên lịch lắp ráp tại Việt Nam vào khoảng năm 2026. Nếu đúng theo dự kiến, có thể mẫu được lắp ráp và phân phối sẽ là mẫu mới này. Hồi tháng 10/2024, mẫu Enyaq bản cũ cũng được đưa về trưng bày tại Vietnam Motor Show. - Bộ đôi ô tô điện Honda 0 Series ra mắt, tích hợp sâu công nghệ AI Hai mẫu ô tô điện Honda 0 SUV và 0 Saloon mang thiết kế đậm chất tương lai, dự kiến mở bán trên toàn cầu từ năm 2026. Tại triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2025 đang diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), Honda vừa giới thiệu 2 mẫu xe thuộc dòng sản phẩm ô tô điện Honda 0 Series, gồm mẫu xe gầm cao 0 SUV, và mẫu sedan 0 Saloon. Từng được hé lộ trước đó, tuy nhiên mẫu Honda 0 Saloon xuất hiện tại CES 2025 có thiết kế gần với phiên bản sản xuất thương mại hơn. Cả hai mẫu ô tô điện Honda đều dùng hệ điều hành Asimo OS, lấy cảm hứng từ robot Asimo nổi tiếng của hãng. Hệ thống này cho phép xe nhận diện môi trường xung quanh và hiểu ý định của con người, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra trải nghiệm độc đáo. Honda 0 SUV và 0 Saloon dự kiến mở bán đầu tiên tại Mỹ trong năm 2026, trước khi cập bến Nhật Bản, châu Âu và các thị trường khác trên toàn cầu. - Hé lộ hàng loạt trang bị mới trên Kia Carnival hybrid tại Việt Nam Sau khi đăng video “nhá hàng”, hãng xe Hàn Quốc đã tiếp tục bổ sung Kia Carnival hybrid vào danh mục sản phẩm trên trang website dù chưa công bố giá bán. Theo đó, tên đầy đủ của phiên bản này sẽ là Kia Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S. Một số tư vấn bán hàng đã tiết lộ, giá xe Kia Carnival hybrid dự kiến ở mức 1,849 tỷ đồng, cao hơn 260 triệu đồng so với phiên bản dầu cao cấp nhất. Nguồn tin từ Kia đã xác nhận mức giá này là chính xác, nhưng THACO Auto vẫn chưa có thông báo chính thức. Trên website của Kia Việt Nam cũng hé lộ một vài trang bị mới của Carnival hybrid. Theo đó, cung cấp sức mạnh cho xe chính là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của máy xăng 1.6L tăng áp với mô-tơ điện, sản sinh ra công suất kết hợp 242 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Xe được trang bị pin có dung lượng 1,49 kWh. Kia Carnival hybrid còn có thêm tính năng phanh tái tạo năng lượng cùng một số tính năng công nghệ mới như: ổn định thân xe E-Handling giúp điều chỉnh tăng tốc/giảm tốc mô-tơ điện để cải thiện hiệu suất khi xe vào cua, kiểm soát chuyển động E-VMC cùng tính năng hỗ trợ xử lý tránh va chạm E-EHA. Ngoài những trang bị kể trên thì thiết kế hay tiện ích của Kia Carnival hybrid không khác biệt nhiều so với phiên bản máy dầu cao cấp nhất (2.2D Signature) đang được mở bán. Xe chỉ được bổ sung logo “HEV” ở phần đuôi để khách hàng dễ dàng phân biệt. - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất rẻ không ngờ, Hyundai Accent, Honda City lo sợ thua doanh số Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang cực kỳ cạnh tranh, sẵn sàng đánh bại Hyundai Accent, Honda City để dẫn đầu phân khúc sedan hạng B. Giá lăn bánh Honda HR-V mới nhất đang rẻ kỷ lục nhờ ưu đãi lớn từ hãng Honda, sẵn sàng cạnh tranh với Hyundai Creta và Kia Seltos về doanh số. Giá xe Toyota Vios 2024 cụ thể từ 458 đến 545 triệu đồng tùy phiên bản. Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyota Vios 2024 thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng cho phí lấy biển. Trong tháng 1/2025, các khách hàng mua các mẫu xe khác của Toyota Việt Nam cũng nhận được chương trình ưu đãi từ Công ty Tài chính Toyota (TFSVN) với lãi suất ưu đãi hấp dẫn, chỉ từ 6.99%/ năm. - Hyundai Creta thuần điện ra mắt, đi gần 500km mỗi lần sạc Hyundai Creta Electric được bán ra với 4 phiên bản và 2 lựa chọn pin, mạnh hơn các biến thể dùng động cơ đốt trong. Hyundai Creta điện là mẫu xe EV đầu tiên được Hyundai sản xuất tại Ấn Độ, dựa trên phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của dòng SUV cỡ B, ra mắt hồi đầu năm 2024. Mang tên gọi Creta Electric, xe dự kiến có 4 phiên bản với 2 tùy chọn pin 42kWh và 51,4kWh, cho phạm vi hoạt động mỗi lần sạc đầy lần lượt là 390km và 473km, theo chứng nhận từ Hiệp hội Nghiên cứu Ô tô Ấn Độ (ARAI). Trong đó, phiên bản pin nhỏ dùng động cơ điện công suất 135 mã lực, còn phiên bản pin lớn mạnh 170 mã lực và có thời gian tăng tốc từ 0-100km/h trong 7,9 giây - mạnh hơn các biến thể Creta 2024 dùng động cơ đốt trong. Với bộ sạc AC 11kW, mẫu Creta Eletric dùng pin 42kWh có thể sạc từ 10-100% trong 4 tiếng. Nếu dùng sạc nhanh DC, thời gian sạc từ 10-80% của cả 2 phiên bản pin mất 58 phút. - Đại lý Việt báo giá ‘vua xe ga’ mới của thương hiệu Ý ở mức hấp dẫn, sẵn sàng ‘hất cẳng’ Honda SH Mẫu xe tay ga hạng sang mới tới từ thương hiệu lừng danh của Ý chắc chắn sẽ là đối thủ khó nhằn, đe dọa ‘ngôi vị’ của Honda SH. Sau khi ra mắt tại thị trường Indonesia vào tháng 5 năm nay, thế hệ mới của Vespa Sprint S125 giờ đây lại đang rục rịch trình làng tại Việt Nam. Mặc dù Piaggio Việt Nam vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc ra mắt Vespa Sprint S125 mới, nhưng một số đại lý Vespa ở Việt Nam mới đây đã bất ngờ tiết lộ giá bán của mẫu xe này. Điều đáng chú ý là Vespa Sprint S125 tại thị trường Indonesia được hãng công bố giá bán ở mức 59.600.00 IDR (tương đương khoảng 94 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt). Tuy nhiên, các đại lý Việt lại báo giá Vespa Sprint S125 ở mức rẻ hơn, chỉ vào khoảng 90 triệu đồng.