Loạt biệt thự của dàn nghệ sĩ Mỹ thành tro tàn trong vụ cháy rừng Nam California

Nhiều ngôi sao Hollywood, bao gồm Paris Hilton, đã mất nhà sau vụ cháy rừng khủng khiếp ở Los Angeles. Khu biệt thự triệu USD sang trọng nay chỉ còn đống tro tàn. Ngôi nhà trị giá 6,5 triệu USD của cặp vợ chồng diễn viên Leighton Meester và Adam Brody bị thiêu rụi do vụ cháy rừng trong khu dân cư cao cấp Pacific Palisades ở Los Angeles, California, vào ngày 8/1. Ảnh: IG. Hình ảnh do paparazzi chụp được cho thấy căn biệt thự 5 phòng ngủ, có tầm nhìn ra biển, nay không còn lại gì ngoài hàng rào cây xanh. Hai ngôi sao chưa bình luận hay cập nhật gì về mất mát. Hình ảnh mới nhất trên Instagram của nữ diễn viên Gossip Girl là về sự kiện Quả cầu Vàng trước đó vài ngày. Ảnh: BackGird. Tài tử 73 tuổi John Goodman cũng nằm trong danh sách ngôi sao bị mất nhà do hậu quả của vụ cháy rừng thảm khốc. Ảnh: Getty Images. Khó có thể tưởng tượng căn biệt thự màu trắng chỉ còn là đống tro tàn. Thứ còn sót lại là hồ bơi sau nhà chứa đầy nước bẩn, đen kịt và lối đi trơ trọi. Ảnh: Mega/BackGrid. Anna Faris cũng không còn nhà để về sau vụ cháy rừng. Theo Page Six, biệt thự ở Pacific Palisades được "nữ hoàng phim hài lãng mạn Hollywood" mua với giá 4,9 triệu USD vào năm 2018. Ảnh: BackGird. Đây là hình ảnh về căn biệt thự của Miles Teller và vợ, Keleigh Teller, vào ngày 8/1. Toàn bộ tài sản của ngôi sao Top Gun: Maverick bị thiêu rụi, chỉ còn lại vật liệu từ nền móng. Ảnh: BackGird. Cặp đôi mua căn biệt thự trong mơ với giá 7,5 triệu USD chưa đầy 2 năm. Cả Miles và Keleigh đều chưa bình luận về việc mất nhà. Tuy nhiên, trên Instagram, Keleigh kêu gọi hàng xóm để lại bát nước cho những con vật đang cố gắng trốn thoát. Ảnh: FilmMagic. Những bức ảnh tại hiện trường cho thấy biệt thự của Anthony Hopkins không còn nữa. Ảnh: BackGird. Tài tử thắng giải Oscar mua căn nhà ở Pacific Palisades trị giá 6 triệu USD vào năm 2019. Ảnh: Google. Nhà của ngôi sao phim American Pie Eugene Levy cũng đã bị san phẳng. Con trai ông, Dan Levy, chia sẻ trên Instagram Story bức ảnh bầu trời rực lửa, kèm chú thích: “Thật đau lòng cho gia đình, bạn bè và người dân LA bị ảnh hưởng bởi vụ cháy thảm khốc này”. Ảnh: Getty Images/BackGird. Trước đó, vào ngày 7/1, tài tử gạo cội tiết lộ bị kẹt xe trong lúc cùng những người dân trốn chạy khỏi khu phố Pacific Palisades. Ảnh: Getty Images. Biệt thự nguy nga của Billy Crystal chỉ còn lại sân tennis. Ông và vợ Janice đã xác nhận mất mát này: “Janice và tôi đã sống ở ngôi nhà này từ năm 1979. Chúng tôi nuôi dạy con cháu ở đây. Từng tấc đất trong ngôi nhà của chúng tôi đều tràn ngập tình yêu thương. Những kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Tất nhiên chúng tôi rất đau lòng nhưng với tình yêu thương của con cái và bạn bè, chúng tôi sẽ vượt qua được chuyện này”, Crystal viết. Ảnh: BackGird. Nếu không có sân tennis, khó có thể nhận ra đống hoang tàn này từng là một cơ ngơi hoành tráng. Ảnh: BackGird/Google. Trong bài đăng vào ngày 8/1 trên Instagram, Paris Hilton cho biết biệt thự bên bờ biển ở Malibu, California, bị hỏa hoạn nhấn chìm. Ảnh: IG. “Thật đau lòng không thể diễn tả thành lời. Ngồi cùng gia đình, xem tin tức và chứng kiến ​​ngôi nhà của chúng tôi ở Malibu bị thiêu rụi trên truyền hình trực tiếp là điều mà không ai phải trải qua. Ngôi nhà này là nơi chúng tôi xây dựng rất nhiều kỷ niệm quý giá. Đó là nơi Phoenix bước những bước đi đầu tiên và là nơi chúng tôi mơ ước xây dựng một cuộc đời kỷ niệm với London", ngôi sao truyền hình thực tế chia sẻ. Hilton mua khu bất động sản nghỉ dưỡng với giá 8,4 triệu USD vào năm 2021. Ảnh: BackGird. Ngôi sao How I Met Your Mother và chồng cô, Taran Killam, mua căn nhà trị giá 5,6 triệu USD vào năm 2017 và dành một năm để cải tạo lại. Năm 2018, cô chia sẻ với Architectural Digest khoản chi lớn nhất cho ngôi nhà là lắp đặt tấm pin mặt trời. Cô còn thêm vào là một buồng chụp ảnh tự động 40 năm tuổi. Ảnh: WireImage. Hai ngôi sao truyền hình thực tế Spencer Pratt và Heidi Montag xác nhận ngôi nhà của họ cũng đã mất. Pratt (42 tuổi) được chụp ảnh đang chứng kiến ​​ngọn lửa lan nhanh về phía nhà mình. Sáng 8/1, Montag khóc lóc chia sẻ tin buồn trên Snapchat. Ảnh: Mega.