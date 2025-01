NHNN chuyển giao bắt buộc 2 ngân hàng yếu kém 'vài ngày tới'

Sau OceanBank và CBBank, NHNN sẽ tổ chức lễ công bố quyết định và bàn giao hai ngân hàng yếu kém còn lại là GPBank và Dong A Bank. Tại Hội nghị Chính phủ với chính quyền địa phương ngày 8/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, sau những biến cố, vụ việc xảy ra, hệ thống ngân hàng đã nhận diện được nhiều vấn đề, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Từ đó, NHNN và cơ quan soạn thảo đã đưa các quy định sửa đổi vào Luật TCTD sửa đổi theo hướng chủ động từ sớm, từ xa. Công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ của các TCTD; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được tăng cường. “Năm 2024, sau một thời gian dài, NHNN đã chính thức chuyển giao bắt buộc 2 ngân hàng (OceanBank và CBBank). Còn 2 ngân hàng (GPBank, Dong A Bank), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết, vài ngày tới NHNN sẽ ban hành quyết định và tổ chức lễ chuyển giao”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay. Theo chia sẻ của Thống đốc, 2024 là năm rất nhiều khó khăn, áp lực trong điều hành chính sách tiền tệ (CSTT). Tuy nhiên, CSTT đã góp phần kiểm soát lạm phát, giảm được mặt bằng lãi suất, trong bối cảnh lãi suất thị trường quốc tế còn cao, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ. Tín dụng cả năm tăng 15,08%, bằng chỉ tiêu định hướng. Đặc biệt, cuối năm 2024, NHNN đã thông báo tăng trưởng tín dụng năm 2025 cho các TCTD theo định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 16%. Chính sách tiền tệ đã góp phần hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Ảnh: Hoàng Hà. Trước đó, tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 chiều 7/1, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết tăng trưởng tín dụng cả năm 2024 là 15,08%, vượt chỉ tiêu đề ra. Doanh số cho vay cả năm 2024 của ngành ngân hàng đạt khoảng 23 triệu tỷ đồng, doanh số thu nợ khoảng 21 triệu tỷ đồng. Mức cung ứng thêm cho nền kinh tế tăng so với dư nợ của năm 2023 là khoảng 2,1 triệu tỷ đồng. Dư nợ hiện nay còn 15,6 triệu tỷ đồng (cuối năm 2023 là 13,6 triệu tỷ đồng). Điều đó thể hiện tỷ trọng vốn tín dụng đưa vào nền kinh tế là rất cao. Lãi suất huy động bình quân năm 2024 tăng 0,73%/năm so với cuối năm 2023, lãi suất cho vay bình quân giảm 0,59%/năm. Trong đó, 4 ngân hàng Big4 giảm lãi suất cho vay trung bình gần 1%/năm so với cuối năm 2023.