HAG của Bầu Đức lấy nguồn tiền nghìn tỷ từ đâu trả gần hết nợ trái phiếu?

Chỉ trong vài ngày, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) có nghìn tỷ đồng để trả nợ. Vậy dòng tiền lớn có từ đâu và Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của đại gia phố núi hiện sức khỏe ra sao? Tiến gần mục tiêu 'hết nợ' Theo thông báo từ CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG), doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm Chủ tịch vừa có hai lần thanh toán tiền gốc trái phiếu cho Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong vài ngày cuối năm 2024. Như vậy, tính tới nay, Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức đã thanh toán được phần lớn trong tổng cộng 6.596 tỷ đồng lô trái phiếu do BIDV là trái chủ, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026. Số tiền còn lại chỉ khoảng 766 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ thanh toán nốt vào quý II/2025 và đạt mục tiêu “hết nợ” trái phiếu như Bầu Đức đã tuyên bố trước đó. Đây là tín hiệu tích cực đối với cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai. Loạt người nhà lãnh đạo công ty gần đây liên tục đổ tiền mua cổ phiếu HAG, mang đến niềm tin cho các cổ đông của doanh nghiệp phố núi lừng lẫy một thời nhưng cũng có cả thập kỷ chìm trong nợ nần. Vậy nguồn tiền lớn này Bầu Đức lấy từ đâu để giải quyết khoản nợ khổng lồ, lên tới cả tỷ USD những năm vừa qua? Hoàng Anh Gia Lai đã thanh toán được phần lớn trong tổng cộng 6.596 tỷ đồng lô trái phiếu do BIDV là trái chủ. Nguồn: HoSE Về hơn 1.000 tỷ đồng cho hai lần trả gốc trái phiếu bán cho BIDV trong vài ngày cuối năm 2024, chia sẻ với báo chí, ông Đoàn Nguyên Đức cho hay đó là từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HNG) chuyển trả để HAG thanh toán cho BIDV. Trước đó, HAGL, HAGL Agrico và BIDV đã ký thỏa thuận 3 bên cam kết thanh toán khoản tiền này trong năm 2024. HAGL Agrico (HNG) vốn là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được chuyển nhượng và hiện thuộc hệ sinh thái Thaco của tỷ phú USD Trần Bá Dương. Tuy nhiên, HAG vẫn có cổ phần tại đây. HNG vừa bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ 3 năm liên tiếp. Cuối tháng 9/2024, HAGL công bố chậm trả hơn 4.500 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu do chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của HAGL Agrico và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi. Tình hình giờ đây đã tích cực hơn khi HAGL thu được khoản tiền từ HNG để thanh toán phần lớn các khoản nợ. Đây là một phần trong khoản tiền tỷ USD mà HAGL và Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đã thỏa thuận từ hồi tháng 8/2018. Theo đó, Thaco và nhóm cổ đông sẽ sở hữu cổ phần của HAGL Agrico. Thaco chi tiền, đồng thời cam kết sẽ thu xếp để cơ cấu lại các khoản nợ vay của HNG. Tín hiệu tích cực Có thể thấy, vài năm gần đây, CTCP Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức đã bớt khó khăn khi bán được mảng nông nghiệp (HAGL Agrico) cho Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương, thu về lượng tiền lớn trả nợ; đồng thời, đón dòng vốn từ nhóm LPBank và Thaiholdings của ông Nguyễn Đức Thụy. HAG đã tích cực xóa nợ và hưởng lợi từ vườn sầu riêng được mở rộng, giá bán sầu riêng lên cao. Tuy nhiên, tính tới cuối quý III/2024, tổng nợ của HAGL vẫn còn khá lớn. Vay ngắn hạn là hơn 4.200 tỷ đồng, còn dài hạn là gần 3.100 tỷ đồng. Trong đó, tổng trái phiếu là hơn 4.100 tỷ đồng (của BIDV và CTCP Chứng khoán BIDV), gồm nợ dài hạn trái phiếu là 2.900 tỷ đồng và ngắn hạn hơn 1.200 tỷ đồng. Tới ngày 30/6/2024, HAG chậm trả hơn 4.364 tỷ gốc và lãi trái phiếu do chưa đủ nguồn thu từ khoản nợ của HAGL Agrico. Theo công bố, HAGL chỉ còn nợ lô trái phiếu BIDV khoảng 766 tỷ đồng sau khi trả nợ trong những ngày cuối năm 2024. Trước đó, HAGL đã thanh lý hàng loạt tài sản, như khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Bệnh viện Đại học Y Dược - HAGL. HAGL dùng số tiền này để tái cơ cấu. Bên cạnh đó, HAGL cũng được Eximbank miễn giảm lãi vay, qua đó giúp lợi nhuận tăng đột biến. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Đoàn Nguyên Đức cho hay nếu Hoàng Anh Gia Lai xoá được lỗ luỹ kế sẽ có nhiều quỹ đầu tư vào. Tới thời điểm này, HAGL chưa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2024. Tuy nhiên, với mục tiêu lợi nhuận 1.320 tỷ đồng trong năm 2024, HAGL chưa thể hết lỗ lũy kế. Bầu Đức kỳ vọng HAGL sẽ có lợi nhuận 2.000 tỷ đồng/năm trong những năm tới. Trên thực tế, HAGL còn phải đối mặt nhiều khó khăn, trong đó có việc sử dụng vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn, dòng tiền kinh doanh và dòng tiền đầu tư âm. Cổ phiếu HAG vẫn khá yếu. Trong phiên 31/12, HAG tăng nhẹ 50 đồng lên 12.050 đồng/cp. Sang phiên 2/1, cổ phiếu này tăng tiếp thêm gần 2,1% lên 12.300 đồng/cp. Trong năm 2024, HAG hưởng lợi nhiều từ mô hình “2 cây, 1 con” - trồng chuối, sầu riêng, và nuôi heo ăn chuối. Giá sầu riêng cao trong cả năm đã giúp HAG có lợi nhuận tốt. Giá heo tăng mạnh vào cuối năm sẽ giúp doanh nghiệp của Bầu Đức có thêm lợi nhuận. Dù vậy, trước mắt HAG sẽ phải giảm nợ các khoản vay ngân hàng. Bên cạnh nợ trái phiếu 788 tỷ đồng, tính tới cuối tháng 9/2024, nợ vay LPBank của HAG là hơn 1.540 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do giá cả thường biến động mạnh, chi phí lãi vay cao và rủi ro do thời tiết, dịch bệnh.