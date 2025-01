Ngoại giao Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật trong năm 2024

Ngành ngoại giao Việt Nam năm vừa qua đã ghi dấu ấn nổi bật với việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với hàng loạt nước, có đến 170 thỏa thuận đã được ký kết trong các hoạt động đối ngoại cấp cao. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày hôm nay (ngày 9-1), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nhìn lại những thành công lớn nhất của ngoại giao Việt Nam năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính và ngài Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào - Chủ tịch ASEAN 2024 cùng trưởng đoàn các nước ASEAN dự Diễn đàn Tương lai ASEAN. Sự kiện này được đánh giá là một trong những thành công nổi bật của ngoại giao Việt Nam năm 2024 - Ảnh: Chính Phủ Đất nước vào giai đoạn phát triển chiến lược mới Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trong năm 2024, Chính phủ Việt Nam đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và xây dựng nền kinh tế tự chủ gắn, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của khu vực về phát triển kinh tế. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Việt Nam đang trên đường hoàn thành những mục tiêu và nhiệm vụ của và nhiệm vụ của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Cũng theo người phát ngôn, những thành công trên đồng thời mở ra giai đoạn phát triển chiến lược mới của đất nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong năm 2024, Việt Nam có rất nhiều hoạt động đối ngoại sôi động, đồng thời nâng tầm quan hệ với các nước đối tác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại sự kiện ngày hôm nay - Ảnh: NGỌC DIỆP Người phát ngôn cho biết các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đã tiến hành 60 hoạt động đối ngoại cấp cao, trong đó có 21 chuyến thăm tới các nước và tham dự các cuộc gặp đa phương quan trọng, đón 25 đoàn lãnh đạo các nước đến thăm Việt Nam. Việt Nam nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Australia, Pháp và Malaysia. Ngoài ra, Việt Nam nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược với Brazil và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mông Cổ và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Đến hiện tại, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tổng cộng 32 nước. Đồng thời trong năm có đến 170 thỏa thuận đã được ký kết trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, điều này tạo xung lực mới cho sự hợp tác giữa Việt Nam và các nước đối tác. Trên bình diện đa phương, Việt Nam tham gia tích cực và đóng góp có trách nhiệm trên bình diện quốc tế cả ở tầm khu vực và toàn cầu trên các diễn đàn ASEAN, Liên hợp quốc (UN), Tiểu vùng Mekong, APEC, G20, phong trào không liên kết, Pháp ngữ. Việt Nam đồng thời đang đảm nhiệm trọng trách quan trọng tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và 6/7 cơ chế điều hành quan trọng của UNESCO, tiếp tục đóng góp vào xử lý các vấn đề chung như biến đổi khí hậu, giảm phát thải ròng, thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững và các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ngoại giao góp phần mang đến thành công lớn về phát triển kinh tế Trong lĩnh vực kinh tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh chủ trương đẩy mạnh hợp tác kết nối với các đối tác, nhất là trong những lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, lao động với các đối tác khác nhau. Việt Nam là một trong những nước tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn của khu vực. Kinh tế Việt Nam năm 2024 có hai kỷ lục nổi bật như sau: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục gần 800 tỉ USD; Đón lượng khách quốc tế kỷ lục gần 18 triệu. Ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân có nhiều thành công, đóng góp cho thành công chung của chính sách đối ngoại của đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài tháng 8-2024 - Ảnh: VGP UNESCO đã ghi danh thêm 6 di sản và nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận lên con số 71. Cộng đồng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục có rất nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước. Công tác bảo hộ công dân được triển khai trên tinh thần bảo đảm cao nhất quyền và lợi ích, an ninh, an toàn cao nhất cho người Việt Nam ở nước ngoài. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, năm 2025 sẽ là một năm rất đặc biệt với Việt Nam, Việt Nam sẽ có những hoạt động kỷ niệm trong suốt cả năm 2025 như 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm ngày thành lập nước... Năm 2025 Việt Nam sẽ cùng với các nước kỷ niệm rất nhiều các mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Năm 2025, Việt Nam cũng sẽ đăng cai rất nhiều sự kiện quốc tế lớn: Hội nghị Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2; Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì các mục tiêu tăng trưởng xanh toàn cầu.