ACB mất hơn 1.000 tỷ đồng vốn hóa sau khi bị tung tin lãnh đạo đánh bài

ACB là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm ngân hàng trên HoSE phiên sáng nay và cũng là cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN-Index. Mặc dù diễn biến vẫn tiếp tục xu hướng rung lắc nhưng VN-Index vẫn đang tạm thời ghi nhận mức tăng 1,61 điểm tương ứng 0,13% lên 1.256,2 điểm trong phiên giao dịch sáng nay (6/1). HNX-Index giảm 0,52 điểm tương ứng 0,23% và UPCoM-Index giảm 0,25 điểm tương ứng 0,26%. Thanh khoản bị co hẹp đáng kể so với các phiên trước đó. Khối lượng giao dịch buổi sáng trên HoSE xuống dưới mốc 200 triệu đơn vị, đạt 194,14 triệu đơn vị tương ứng 4.830,16 tỷ đồng; trên HNX là 18,32 triệu cổ phiếu tương ứng 295,37 tỷ đồng và trên UPCoM là 14,57 triệu cổ phiếu tương ứng 166,56 tỷ đồng. Trên toàn thị trường còn có 802 mã cổ phiếu chưa phát sinh giao dịch nào. Trong khi đó, độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía các mã giảm: Có 398 mã giảm giá trên cả 3 sàn, phía tăng có 277 mã. Cổ phiếu ACB sáng nay giảm 1% còn 24.850 đồng, khớp lệnh đạt 6,6 triệu đơn vị và là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm ngân hàng trên HoSE phiên sáng nay. ACB đồng thời cũng là cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất đối với VN-Index, lấy đi của chỉ số 0,27 điểm. ACB có tác động tiêu cực nhất lên VN-Index (Nguồn: VDSC). Một số mã khác giảm nhưng mức điều chỉnh khá nhẹ như LPB giảm 0,2%; TPB giảm 0,3%; HDB giảm 0,4%; OCB giảm 0,5%; OCB giảm 0,5%; SSB giảm 0,6%. Thậm chí, BID ghi nhận tăng 1,6% lên 38.800 đồng, khớp lệnh đạt hơn 2 triệu cổ phiếu; NAB tăng 1,3% với khớp lệnh 3,4 triệu đơn vị; VCB tăng 11,%; SHB tăng 1%. VCB đóng góp cho VN-Index 1,24 điểm; BID đóng góp 0,91 điểm; CTG đóng góp 0,33 điểm. Mặc dù mức giảm chỉ 1% nhưng cũng đã lấy đi của ACB tới 1.117 tỷ đồng giá trị vốn hóa. Quy mô vốn hóa của ACB trên sàn chứng khoán hiện tại đạt 110.996,4 tỷ đồng. ACB diễn biến bất lợi sau khi ngân hàng vướng vào những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Tối 4/1, ACB thông báo đã nhận được thông tin về một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để phát sóng trực tiếp (livestream) đưa thông tin bịa đặt, thất thiệt về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu USD… Ngân hàng khẳng định nội dung trên là bịa đặt. Theo ACB, các thông tin sai sự thật này có nguy cơ gây xáo trộn, hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, tiền tệ của ngành tài chính, ngân hàng tại Việt Nam. Phía ngân hàng đã thực hiện thu thập toàn bộ những nội dung đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật theo đúng trình tự pháp luật để báo cáo sự việc đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý theo đúng pháp luật. Cá nhân ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch ACB - cũng đã chia sẻ lại thông cáo chính thức của ngân hàng liên quan đến sự việc trên trang cá nhân của mình. Cũng trong phiên sáng nay, phần lớn cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính bị điều chỉnh giá. VDS giảm 3,3%; DSE giảm 2,2%; APG giảm 1,8%; EVF giảm 1,1%; TVB giảm 1%; CTS, HCM, VCI, SSI, VND, BSI, TVS, VIX cùng suy giảm. Ngành bất động sản phân hóa. SGR giảm 3,7%; HTN giảm 2,3%; TDC giảm 1,8%; DXS giảm 1,7%; DIG, HDG, PDR giảm hơn 1%; TDH thoát sàn, thu hẹp biên độ giảm còn 1%. Ngược lại, QCG, FIR tăng hơn 1%; DXG tăng 1%; KBC, KDH cũng tăng khá tốt. Cổ phiếu GMC của Gamex Sài Gòn vẫn giảm mạnh và giảm sàn. Mã này tiếp tục trắng bên mua sau thông báo hủy niêm yết bắt buộc. TMT lại ở thái cực ngược lại, tăng trần miệt mài lên 11.950 đồng, trắng bên bán.