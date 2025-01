Điểm tin Kinh doanh 10/1: Giá vàng: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC cán mốc 86 triệu đồng/lượng

Agoda, AirBnB, Booking và Paypal chưa đăng ký thuế tại Việt Nam; Ngân hàng nào phát hành trái phiếu 'khủng' nhất năm 2024? - Giá vàng: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC cán mốc 86 triệu đồng/lượng Giá vàng thế giới hôm 9/1 tăng lên mức 2.658,7 USD/ounce bất chấp đồng USD mạnh lên và lợi tức trái phiếu Mỹ leo thang. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt tăng nửa triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 86 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 85,8 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch sáng 9/1, cả giá vàng thế giới và trong nước đều tiếp đà tăng. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 9/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 84,5-86 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 1,5 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 84,5 triệu đồng/lượng, bán ra 85,8 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 84,5 triệu đồng/lượng và bán ra 86 triệu đồng/lượng, cũng tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so mức kết phiên hôm qua, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 84,8-86 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 84,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 86 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước. Tính đến 11 giờ ngày 9/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 10,4 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.658,7 USD/ounce. Giá vàng thế giới trong những phiên gần đây đều ghi nhận xu hướng tăng bất chấp đà tăng của tỷ giá đồng USD. Các chuyên gia cho rằng, đây có thể là một dấu hiệu của nhà đầu tư muốn nắm giữ vàng như một kênh đầu tư an toàn trước khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức. Các nhà đầu tư lo ngại rằng, các chính sách thuế quan mới của ông Donald Trump có thể làm bùng phát lạm phát ở Mỹ. Điều này sẽ hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong thời gian tới và có thể làm cho đồng USD tăng giá rất mạnh, gây áp lực lên giá vàng. Hiện giới đầu tư chờ biên bản họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tại cuộc họp tháng 12 để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất và bình luận từ các nhà hoạch định chính sách. Giá vàng thế giới hôm 9/1 cũng được hỗ trợ bởi thông tin Trung Quốc vừa có tháng mua vàng thứ 2 liên tiếp. Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) mua 10 tấn vàng trong tháng 12/2024, PBoC sẽ tiếp tục mua thêm, tạo động lực cho giá vàng tăng mạnh. Các nhà phân tích dự đoán, PBOC sẽ tiếp tục mua vàng nhằm củng cố vị thế quốc tế của đồng nhân dân tệ. Hiện vàng vẫn chỉ chiếm khoảng 5% tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc. Ngoài ra, sự bất ổn trên các thị trường tài chính được dự báo sẽ thúc đẩy các ngân hàng trung ương tăng cường nắm giữ vàng. Điều này cũng có nghĩa giá vàng thế giới có thể còn lên cao nữa. - Agoda, AirBnB, Booking và Paypal chưa đăng ký thuế tại Việt Nam Tổng cục Thuế đề nghị 100 ngân hàng, trung gian thanh toán khấu trừ và nộp thuế thay Agoda, AirBnB, Booking, Paypal theo quy định. Tổng cục Thuế vừa có Công văn 6369 gửi hội sở chính 100 ngân hàng và trung gian thanh toán, đề nghị thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho Agoda, AirBnB, Booking, Paypal theo quy định của Luật Quản lý thuế. Theo Tổng cục Thuế, bên cạnh đại đa số các nhà cung cấp nước ngoài đã nghiêm túc thực hiện thì vẫn còn một số nhà cung cấp nước ngoài vẫn chưa thực hiện đăng ký thuế tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế; trong đó có 4 nhà cung cấp nước ngoài kể trên kinh doanh thương mại điện tử dựa trên nền tảng số nhưng chưa thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam. Cục Thuế doanh nghiệp lớn đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng nhà nước, Bộ Công an, … phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp trong quản lý đối với các nhà cung cấp nước ngoài nêu trên. Trước mắt để truy thu thuế từ 4 doanh nghiệp này, Tổng cục Thuế đề nghị 100 ngân hàng và trung gian thanh toán kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay khi thanh toán các giao dịch với Agoda, AirBnB, Booking và Paypal. - Ngân hàng nào phát hành trái phiếu 'khủng' nhất năm 2024? Năm 2024, Ngân hàng ACB phát hành trái phiếu thu về hơn 34.000 tỷ đồng thông qua 18 mã; Ngân hàng MB huy động gần 23.000 tỷ đồng qua phát hành 27 mã; Ngân hàng OCB phát hành ra thị trường 24 lô trái phiếu với tổng giá trị 27.500 tỷ đồng... Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 18/12 vừa qua, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) phát hành thành công lô trái phiếu mã ACBL2429016, trị giá 250 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất 6,1%/năm. Trước đó, vào tháng 11/2024, ACB đã chào bán thành công 3 lô trái phiếu gồm các mã ACBL2429015, ACBL2426014, ACBL2426013, trị giá 4.300 tỷ đồng, với lãi suất 5 - 6%/năm. Như vậy, trong năm 2024, ACB đã phát hành tổng cộng 18 lô trái phiếu ra thị trường với tổng giá trị hơn 34.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của ACB có kỳ hạn từ 2 - 5 năm, lãi suất dao động từ 4,5 - 6,1%/năm. Trước đó, trong năm 2023, theo dữ liệu từ HNX, ACB đã phát hành 9 lô trái phiếu ra thị trường, thu về tổng cộng 18.900 tỷ đồng. Khác với nhiều ngân hàng khác, năm 2024, ACB không mua lại trước hạn bất kỳ một lô trái phiếu nào. Được biết, ACB là một trong những ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất kể từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, Ngân hàng OCB, MB cũng huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ trái phiếu trong năm 2024. - UOB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 lên 7% Báo cáo kinh tế Việt Nam 2025 vừa được UOB công bố cho biết, xét đến động lực mạnh mẽ được chuyển tiếp từ năm 2024 và tính đến các rủi ro và bất lợi tiềm ẩn từ các cuộc xung đột thương mại tiếp theo từ chính quyền mới của Hoa Kỳ, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025 lên 7,0% (trước đó là 6,6%). UOB nhận định, Việt Nam đã kết thúc năm 2024 rất thành công với tăng trưởng GDP thực tế quý IV/2024 đạt 7,55%, từ mức 7,43% đã điều chỉnh trong quý III/2024. Con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo chung của thị trường là 6,7% và dự báo của UOB là 5,2%. Động lực tăng trưởng được khẳng định rõ khi GDP toàn phần của Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng trong 3 quý liên tiếp kể từ lần phục hồi vào quý III/2022 từ vùng đáy của giai đoạn hậu COVID. "Với hiệu suất mạnh mẽ đáng ngạc nhiên trong 3 quý vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 7,09% vào năm 2024 từ mức 5,1% vào năm 2023, vượt xa mức dự báo chung của thị trường là 6,7% và mục tiêu chính thức là 6,5%. Đây là mức tăng trưởng tốt nhất kể từ khi phục hồi sau COVID vào năm 2022 (8,1%)", Báo cáo nhận định. Dựa trên động lực mạnh mẽ được tiếp nối từ năm 2024 kết hợp với việc xem xét những rủi ro và tác động ngược từ các cuộc xung đột thương mại sắp tới từ chính quyền mới của Hoa Kỳ, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2025 lên 7,0% (trước đó 6,6%). UOB kỳ vọng về những chuyển biến tích cực từ các động lực trong nước như sản xuất, chi tiêu của người tiêu dùng và lượng khách du lịch sẽ đóng góp vào các hoạt động, đặc biệt là trong nửa đầu năm. - Cổ phiếu nhà phân phối xe ô tô Wuling - TMT giảm sàn sau khi giải trình về chuỗi tăng giá bất thường Sau 1 chuỗi tăng giá trần liên tiếp 10 phiên, cổ phiếu của CTCP Ô tô TMT đã giảm mạnh. Đây cũng chính là nhà phân phối thương hiệu xe Trung Quốc - Wuling tại thị trường Việt Nam. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa đưa ra yêu cầu giải trình đối với CTCP Ô tô TMT (Mã: TMT) sau khi cổ phiếu của công ty tăng trần 5 phiên liên tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 2/1 đến 8/1/2025. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, HOSE yêu cầu TMT làm rõ các thông tin có thể liên quan đến biến động giá cổ phiếu. Trước đó, cổ phiếu TMT cũng đã ghi nhận chuỗi tăng trần 5 phiên từ ngày 25/12 đến 31/12/2024. Tổng cộng, trong giai đoạn chuyển giao từ năm 2024 sang 2025, cổ phiếu TMT đã tăng trần 10 phiên liên tiếp, kéo giá từ mức 7.000 đồng lên 13.600 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đến sáng ngày 9/1, cổ phiếu này bất ngờ giảm sàn, với khối lượng giao dịch đạt 160.500 cổ phiếu chỉ trong khoảng thời gian đầu phiên.