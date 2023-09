Thời sự 24 giờ: Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại miền Trung; Vì sao không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và 2 Phó Thủ tướng?

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo dự báo sáng nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, sau đó di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp ở khu vực trung Lào.

Mưa lớn gây ngập tại nhiều tuyến đường TP Đà Nẵng ngày 25/9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Trên đất liền, đến sáng 26/9, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6 - 7.

Từ nay đến ngày 27/9, Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, riêng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có nơi trên 200mm. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong ngày 25/9, khu vực các tỉnh miền Trung đang có mưa to đến rất to, nhiều nơi ở miền Trung bị nước lũ chia cắt.

Tại Quảng Trị, mưa kèm theo gió lốc khiến 60 căn nhà của người dân ở thôn Ái Tử, xã Triệu Ái bị tốc mái. Mưa lớn cũng khiến nước ở các khe, suối dâng cao, chia cắt nhiều thôn, bản tại huyện miền núi Hướng Hóa.