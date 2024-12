Giải cứu gần 350 người mắc kẹt trên đèo Khánh Lê do sạt lở

(NLĐO)- Tối 15-12, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã giải phóng một phần sạt lở trên đèo Khánh Lê, đưa gần 350 người mắc kẹt về an toàn Theo đó, tại Km59 trên đèo Khánh Lê thuộc Quốc lộ 27C (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã thông đường từ Đà Lạt xuống Nha Trang; giải cứu thành công 13 xe khách, 1 xe ô tô con, 1 xe tải với gần 300 người. Số xe này quay ngược về TP Đà Lạt ngay trong tối cùng ngày. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xử lý các điểm sạt lở tại Km54. Cơ quan chức năng thông đường giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trên đèo Khánh Lê vì sạt lở Trong khi đó, tối cùng ngày ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, cho biết lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cũng tiếp cận điểm sạt lở tại Km42 và 43, đưa được hơn 50 người về nơi an toàn. Những người này đều khỏe mạnh và được mời dùng cơm tối. Một số người đã di chuyển về nhà khu vực Nha Trang và Diên Khánh, số còn lại được bố trí ngủ nghỉ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh. Trước đó, lực lượng chức năng và chính quyền xã Sơn Thái, huyện Diên Khánh đã tiếp cận những xe bị mắc kẹt vì sạt lở để tiếp tế lương thực, thực phẩm. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên những người bị mắc kẹt mới được giải cứu. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thăm hỏi những người bị mắc kẹt trên đèo Khánh Lê Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết: “Việc quan trọng nhất là cơ quan chức năng đã đưa được những người mắc kẹt do sạt lở về thị trấn Khánh Vĩnh an toàn, trong đó có người già, phụ nữ và trẻ em. UBND huyện Khánh Vĩnh có trách nhiệm lo cho mọi người ăn uống, nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Ai về Nha Trang thì địa phương bố trí xe đưa về, ai ở lại thì huyện bố trí phòng nghỉ. Lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở để sớm thông xe trên tuyến Quốc lộ 27C”. Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin mưa lớn khiến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê địa bàn huyện Khánh Vĩnh bị sạt lở ở 4 điểm, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa - đơn vị bảo trì đường bộ, cho biết mưa lớn kéo dài liên tục khiến đèo Khánh Lê đoạn từ Km 42 đến Km 60 đã xảy ra sạt lở. Đến chiều cùng ngày đã thông xe được 1 làn đường tại Km42+400.