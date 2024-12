Cháy lớn tại quán karaoke số 260 Phạm Văn Đồng, ít nhất 10 người tử vong

Ngọn lửa bùng mạnh tại số 260 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm. Lực lượng cứu hoả đã điều khoảng 10 xe chữa cháy đến hiện trường. Nhiều người bị thương được đưa ra khỏi đám cháy, chuyển lên cáng cứu thương. 1h45 phút sáng 19/12 việc tìm kiếm nạn nhân kết thúc Khoảng 10 xe cứu thương, 10 xe chữa cháy đã rút khỏi hiện trường. Cảnh sát rào chắn xung quanh khu vực cháy phục vụ cho việc điều tra nguyên nhân. Ngay khi nhận được tin vụ cháy, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Trung tướng Nguyễn Hải Trung- Giám đốc Công an Thành phố đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Theo hình ảnh truy xuất từ camera nhà dân, lúc 23h có một người đàn ông mang theo một chiếc can đến hiện trường, sau đó đám cháy xuất hiện. Clip nghi phạm Trong khi đó, theo nguồn tin riêng của Đài Hà Nội cho biết, do mẫu thuẫn nên cửa hàng này đã bị một đối tượng đổ xăng đốt. Hiện đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ. Clip vụ cháy Theo thông tin ban đầu, hiện tại có 10 người tử vong. Khoảng 23h, Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo cháy tại số 260 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm. Ngay lập tức, Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an thành phố điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC& CNCH) của Công an quận Bắc Từ Liêm cùng 10 xe chữa cháy, thiết bị chuyên dụng tới hiện trường tổ chức chữa cháy và CHCN. Ghi nhận ban đầu tại hiện trường, đám lớn bùng phát từ bên trong một quán karaoke. Dù vị trí xảy ra đám cháy nằm ở mặt đường lớn, xe chữa cháy tiếp cận kịp thời nhưng do lửa bùng mạnh nên công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 00h21 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiến hành công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân. Đến 00h25 phút, từ hiện trường đám cháy, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa ra ngoài 5 nạn nhân. Được biết, hiện trường xảy ra đám cháy là một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, thiết kế dạng nhà ống, cao 3 tầng. Người dân cho biết, ngọn lửa bùng phát từ bên trong quán, sau đó lan rộng ra các phòng trong nhà. Đến khoảng 00h42phút, lực lượng chức năng tiếp tục đưa thêm nạn nhân ra bên ngoài.