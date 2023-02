WHO cảnh báo đậu mùa khỉ vẫn là căn bệnh gây nguy hiểm trên toàn cầu

Tuy nhiên, một số quốc gia tiếp tục ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh đậu mùa khỉ kéo dài, trong khi các nước khác vẫn còn nhiều trường hợp chưa được báo cáo. Do đó, ủy ban chuyên gia của WHO và Tổng thư ký WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - khẳng định đậu mùa khỉ vẫn là một căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Số liệu thống kê mới nhất của WHO chỉ ra hiện nay nguy cơ bùng phát bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu được đánh giá ở mức trung bình. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương ở mức thấp.