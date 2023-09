Thấy tôi bị tai nạn, chồng chưa cưới quyết định hủy hôn

Yêu nhau được 2 tháng, chúng tôi quyết định kết hôn. Cả anh và tôi đều nghĩ đã đến lúc lập gia đình. Thế nhưng, tôi không may bị tai nạn, khiến cho nửa bên mặt bị thương, phần tử cung cũng bị cắt bỏ. Bác sĩ bảo, nếu muốn có con, sau này tôi phải nhờ người mang thai hộ. Sau nhiều tháng nằm viện điều trị và phẫu thuật chỉnh hình, gương mặt tôi không phục hồi lại như ban đầu. Gương mặt vốn là niềm tự hào của tôi, nay lại khiến tôi xấu hổ. Tôi không dám nhìn mặt mình trong gương. Lại nghe mất khả năng tự mang thai, tôi suy sụp vô cùng.

Trong thời gian tôi nằm điều trị ở viện, dù công việc rất bận nhưng chồng chưa cưới vẫn cố gắng dành thời gian rảnh rỗi chăm sóc tôi. Phần lớn chi phí phẫu thuật chỉnh hình và điều trị của tôi là do anh trả. Anh luôn ở bên động viên an ủi tôi cố gắng lên, để vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Bố mẹ anh, các anh chị em của anh cũng thường đến thăm tôi, hi vọng tôi chóng khỏe.