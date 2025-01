Cuối năm, công ty nhà chồng chia lợi nhuận, con dâu bàng hoàng khi bố chồng công bố số tiền

Tôi mang nhiều hợp đồng về công ty gia đình, nhưng cuối năm chia lãi chỉ nhận được những lời chê trách từ bố chồng. Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn cách đây 8 năm. Tôi và chồng hiện nay có cuộc sống ổn định, kinh tế gia đình vững vàng. Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp lớn trong thành phố, còn chồng tôi cũng làm kinh doanh. Công việc của hai vợ chồng khá bận nhưng luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm lo cho gia đình, chăm sóc các con. Thời gian rảnh tôi cũng phụ giúp cho công ty của gia đình nhà chồng, tôi vui mừng khi có nhiều hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của công ty. Cũng nhờ công ty này mà các thành viên trong nhà chồng có tiền lương, cuộc sống ổn định. Năm nay công ty nhà chồng có nhiều đơn hàng, hợp đồng lớn nên làm ăn tốt, có lợi nhuận cao. Tôi cũng như mọi người, đều chăm lo công ty, làm ăn tốt là điều khiến ai cũng mừng. Cuối năm, tôi và mọi người tổng kết hoạt động của công ty, thật bất ngờ về lãi lớn trong năm qua. Trừ đi các khoản chi phí, tiền lương, còn lại số tiền 2 tỷ đồng, một con số ấn tượng cho một công ty gia đình có quy mô nhỏ như vậy. Tôi vui lắm, háo hức chờ đợi được chia lợi nhuận vì tôi ngoài công sức bỏ ra cũng có thêm cổ phần góp vốn vào công ty. Trong cuộc họp tổng kết cuối năm, bố chồng phấn khởi thông báo tình hình hoạt động của công ty đồng thời công khai số lợi nhuận đã đạt được. Ông tuyên bố sẽ thưởng Tết cho tất cả mọi người theo các tiêu chí số tiền góp vốn, công sức, mang về hợp đồng… Ai cũng vui mừng vì được thưởng hàng trăm triệu đồng. Con dâu sốc khi bố chồng công bố tiền thưởng Tết từ công ty gia đình. Ảnh minh họa Đến lượt tôi, bố chồng chỉ cho vỏn vẹn 10 triệu đồng, quá ít và khác biệt so với những người khác. Bố chồng giải thích: "Con dâu đi làm công ty lớn, có lương cao, kiểu gì thưởng Tết cũng có. Còn công ty gia đình, mặc dù có nhiều đóng góp quan trọng nhưng nên nhường tiền thưởng cho những người khác, vì ai cũng có những dự định và khó khăn hơn. Con dâu có nhà ngoại có điều kiện, cần thì về xin nhà ngoại, chứ người khác lại không có may mắn đó. Thôi thì anh em trong nhà cả, đi đâu mà sợ thiệt". Bố chồng làm tôi thất vọng, bàng hoàng khi được nhận số tiền quá ít ỏi. Trong khi cả năm qua tôi rất tâm huyết, bỏ nhiều công sức cho công ty nhà chồng. Bản thân tôi cũng nhờ các mối quan hệ cá nhân mà công ty có thêm các hợp đồng lớn. Bây giờ nhận tiền Tết quá ít ỏi so với những gì mình bỏ ra. Tôi không phải tham lam, trông mong gì tiền từ bố chồng, nhưng số tiền của tôi quá ít ỏi so với người khác là thiếu tôn trọng công sức của tôi. Mấy ngày sau tôi mới biết được lý do bố chồng chia tiền thưởng Tết quá ít cho mình. Chính tai tôi tình cờ nghe được bố chồng nói với mẹ chồng: "Tôi phải làm thế để cũng chỉ tốt cho nhà này thôi. Cho con dâu nhiều tiền, nó lại tiêu pha phung phí, mang hết về cho nhà ngoại. Cứ khó khăn chút, cần tiền có khi nó lại về nịnh nọt bố mẹ đẻ cho tiền". Tôi không hiểu sao bố chồng lại luôn có ý nghĩ nhỏ nhen như vậy. Tôi luôn vun vén cho nhà chồng, nhưng đổi lại là sự cảnh giác, đối phó đến từ bố chồng. Quá thất vọng trước cách hành xử của bố chồng, tôi có nên đòi hỏi quyền lợi của mình không? Nếu như bố chồng phủ nhận công sức của con dâu như vậy, tôi có nên ngừng việc trợ giúp công ty nhà chồng? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia đình và xã hội