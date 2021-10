Thanh Hóa lên phương án thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện tuyến huyện

Chỉ đạo Trung tâm y tế huyện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch cung cấp oxy y tế tại các trạm y tế tuyến xã, phường, thị trấn để sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bùng phát và kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế; kể cả phương án thiết lập trạm y tế lưu động tại các khu, cụm công nghiệp (kết hợp với bộ phận y tế của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh) theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế.

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 887 ca mắc COVID-19 cộng dồn; 544 người điều trị khỏi ra viện; 6 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa và Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn gần 1.100.000 liều vaccine phòng COVID-19. Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR hơn 8.000 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

