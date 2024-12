Hơn 4 giờ phẫu thuật khối u buồng trứng khổng lồ 15kg

Kiên Giang - Khối u buồng trứng của nữ bệnh nhân có trọng lượng khoảng 15 kg, đường kính khoảng 0,5 m. Khối u buồng trứng khổng lồ nặng khoảng 15 kg. Ảnh: Bệnh viện cung cấp Ngày 19.12, thông tin từ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang cho biết, các bác sĩ khoa Phẫu thuật ung thư vừa thực hiện phẫu thuật thành công cho 1 trường hợp có khối u buồng trứng khổng lồ. Bệnh nhân L.T.H (54 tuổi; ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) vào viện ngày 28.11.2024. Bệnh nhân khai phát hiện bụng to bất thường khoảng 5 tháng nhưng không điều trị gì mà chỉ dùng thuốc Nam. Cùng ngày nhập viện, bụng bệnh nhân ngày càng to, khó thở liên tục, tăng dần, thấy triệu chứng không giảm nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Sau chụp CT-Scan, bệnh nhân được theo dõi u buồng trứng, sau đó chuyển Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang điều trị tiếp. Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Hồ Văn Út Mười - Trưởng khoa Phẫu thuật ung thư (trực tiếp thực hiện ca mổ), Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang - cho hay, khi thăm khám phát hiện bệnh nhân có khối u vùng hạ vị to khoảng 45 x 50 cm, chiếm hết ổ bụng, giới hạn không rõ. Bệnh nhân được cho làm xét nghiệm máu, siêu âm bụng, chụp CT bụng cản quang, kết quả phát hiện khối u buồng trứng. “Bệnh nhân được hội chẩn khoa, kết luận chẩn đoán theo dõi khối u buồng trứng ác tính và được lên chương trình phẫu thuật vào ngày 18.12. Ca mổ kéo dài 4 giờ 20 phút, khối u buồng trứng trái nặng 15 kg, đường kính khoảng 0,5 m” - bác sĩ Mười nói. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, còn đau ít vết mổ.Bác sĩ Mười cũng thông tin thêm, trước đây, bệnh viện cũng đã phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân có khối u lớn, nặng nhất khoảng 13 kg nhưng đây là trường hợp khối u có trọng lượng, kích thước lớn nhất được ghi nhận tới thời điểm này.