Đại gia Thanh Hóa chi 60 tỷ mua xe siêu sang Rolls-Royce kèm biển số trăm triệu

Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce của đại gia Thanh Hóa có giá lăn bánh lên tới hơn 60 tỷ đồng, là một trong hai chiếc tại tỉnh này. Chiếc Rolls-Royce đầu tiên về Việt Nam là mẫu Phantom thế hệ thứ 7, cập bến nước ta từ năm 2007. Từ đó đến nay, số lượng mẫu xe này được nhập khẩu về thông qua các đơn vị tư nhân lẫn chính hãng lên tới hàng chục chiếc. Thế hệ thứ 8 (VIII) dù giá bán lên tới 60 tỷ đồng sau thuế nhưng đã có 3 đại gia Việt mạnh tay mua về. Ảnh: Quốc Lâm Mới đây, một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII xuất hiện tại Hà Nội với biển số tỉnh Thanh Hóa khiến giới chơi xe không khỏi bất ngờ. Theo tìm hiểu của VietNamNet, chiếc xe thuộc sở hữu của một đại gia kinh doanh đa lĩnh vực tại Thanh Hóa. Ước tính, giá trị lăn bánh của xe lên tới hơn 60 tỷ đồng. Đặc biệt, chủ xe còn gắn biển số đấu giá, trị giá 105 triệu đồng. Ảnh: Quốc Lâm Ban đầu, chiếc xe nhập khẩu về Việt Nam thông qua đơn vị phân phối chính hãng theo đơn đặt hàng của một đại gia Sài Gòn sở hữu nhiều Rolls-Royce. Tuy nhiên, vì một lý do khiến người này không ra biển số cho xe và bán lại. Chiếc xe lần đầu xuất hiện với biển số tỉnh Thanh Hóa là hồi giữa năm nay. Ảnh: VietNamNet Khác với những chiếc Phantom VIII khác tại Việt Nam thường mang màu đen, chiếc xe này đặc biệt hơn khi được chủ nhân lựa chọn màu sơn xanh dương đậm ở ngoại thất. Đường coachline của xe kéo dài từ nắp ca-pô ra phía đuôi xe, với màu cam nổi bật. Đây cũng là tùy chọn ít được đại gia Việt lựa chọn khi mua xe Phantom VIII. Ảnh: VietNamNet Xe được trang bị bộ mâm đa chấu mạ crôm sáng bóng, kích thước 22 inch ở cả hai bánh. Tùy chọn này được nhiều đại gia Việt lựa chọn cho chiếc Phantom VIII, tạo nên nét đặc trưng của dòng xe này ở thế hệ thứ 8. Logo hãng trên nắp mâm luôn trong trạng thái đứng cũng làm nên sự đặc biệt của Rolls-Royce. Ảnh: Quốc Tuấn Nội thất chiếc Rolls-Royce Phantom VIII này dùng tông màu cam Mandarin chủ đạo, kết hợp với màu đen tăng sự sang trọng. Nhiều vật liệu được sử dụng như da cao cấp, gỗ, kim loại. Phía sau vô-lăng là màn hình đa thông tin dạng cơ học kết hợp kỹ thuật số. Đặt chính giữa táp-lô là màn hình giải trí 12,3 inch có thể đóng/mở bằng nút bấm. Ảnh: VietNamNet Do thuộc biến thể trục cơ sở dài (EWB) với chiều dài cơ sở lên tới 3.772 mm, không gian hàng ghế sau của xe rất rộng rãi. Hai ghế ngồi độc lập ngăn cách bằng bệ tỳ tay cố định, tích hợp cụm điều khiển Spirit of Ecstasy, hộc chứa ly, bình đựng rượu và tủ lạnh. Ghế ngồi có đệm đỡ bắp chân, đi kèm chức năng chỉnh điện đa hướng, nhớ ghế, massage cùng sưởi/làm mát. Ảnh: VietNamNet Xe được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.75 lít, cho ra công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Sức mạnh được truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, xe vẫn có thể bứt tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây dù trọng lượng xe lên tới hơn 2 tấn. Vận tốc tối đa giới hạn ở mức 250 km/h. Ảnh minh họa Ngoài chiếc xe siêu sang kể trên, tỉnh Thanh Hóa còn một đại gia khác đang sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom VIII Tranquility – phiên bản sản xuất giới hạn 25 chiếc trên toàn thế giới, dùng vàng 24K cùng vật liệu của ngành hàng không vũ trụ để trang trí trong nội thất.