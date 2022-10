Thẩm mỹ Pasteur: Tung chiêu móc túi khách hàng, mạo danh Viện Pasteur TPHCM

Theo đúng lịch hẹn của nhân viên tư vấn qua điện thoại, khi đến trụ sở Pasteur Institule Clinic, địa chỉ số 4-4B Lê Quý Đôn, đọc “mật khẩu” là lịch cùng với tên tư vấn viên, PV ngay lập tức được dẫn lên phòng riêng để gặp người tự xưng là bác sĩ.

Trong nhiều cuộc trao đổi với tư vấn viên và ngay cả trực tiếp tại phòng khám trên, nhiều lần các nhân viên tại đây cũng giới thiệu lập lờ rằng đơn vị này thuộc Viện Pasteur TPHCM để chiếm lòng tin khách hàng.

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Pasteur: Hù doạ bệnh tật, mạo danh Bệnh viện Pasteur TPHCM

Hù doạ bệnh để chèo kéo khách

Tháng 5.2022, trong vai một người có nhu cầu giảm béo tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Pasteur, chúng tôi được một nhân viên tư vấn dẫn lên phòng riêng để gặp một người phụ nữ tự xưng là bác sĩ, không đeo bảng tên, trực tiếp tư vấn và thực hiện khám.

Khi biết nhu cầu của khách hàng là giảm béo bụng sau sinh 10 tháng và giảm cân, người tự xưng là bác sĩ này khẳng định tại đây không so sánh lượng mỡ ốm hay mập, to hay nhỏ mà so sánh lượng mỡ trên cơ thể là gì để có khung giá cố định. Theo bác sĩ này, gói thứ 1: Mỡ cơ sẽ có mức giá 15 triệu – 20 triệu đồng; gói thứ 2: Mỡ cơ gần mỡ pha cơ có giá 20 triệu – 50 triệu đồng; gói thứ 3: 50 triệu – 80 triệu đồng là mỡ cơ, pha cơ, nội tạng và mỡ sa. Người tự xưng là bác sĩ còn khẳng định đây là giá đã được giảm, hỗ trợ ngay từ lần đầu đến giảm béo.

Được quảng cáo công nghệ đến từ Viện Pasteur Pháp, người tự xưng là bác sĩ này cho biết, trong quá trình thực hiện liệu trình, các mô mỡ sẽ được hoá lỏng bằng công nghệ. Sau đó, khách hàng sẽ được sử dụng máy Mefaloss mục đích hoá lỏng mô mỡ, chất lỏng đào thải qua đường bài tiết. Sau khi hoá lỏng mỡ, khách hàng nên cấy sợi giảm béo vaser nhằm chống tái béo trở lại.

“Việc cấy sợi giảm béo vaser này giúp cho thức ăn khi đưa vào thành cơ bụng thì lượng mỡ không tích tụ bám trên thành cơ, thời gian thực hiện 60 phút. Nếu có mỡ nội tạng thì phải làm 3 buổi, khi 3 buổi mới bóc tách được lượng mỡ trong nội tạng đi ra bên ngoài, không còn bám trên thành cơ nội tạng”, người này cho hay.