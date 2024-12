Sau một năm đăng quang Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2, 'Voi Bản Đôn' Anh Tú giờ ra sao?

Sau một năm kể từ khi đạt ngôi vị Quán quân "Ca Sĩ Mặt Nạ" mùa 2, ca sĩ Anh Tú "Voi" đã có một "hành trình rực rỡ" và nhận thêm nhiều tình cảm từ khán giả Để kỉ niệm một năm đăng quang, Anh Tú mượn mascot Voi Bản Đôn đi đến Thảo Cầm Viên. “Tôi muốn trở về với môi trường tự nhiên của mình” - giọng ca Khóa Ly Biệt hóm hỉnh. Nơi đầu tiên mà Anh Tú tham quan là... chuồng voi - một trong những khu vực thu hút nhiều khách nhất. Sau đó, nam ca sĩ thăm khu vực sinh sống của các loài động vật khác, trong đó có nhiều hình mẫu mascot ngộ nghĩnh tại The Masked Singer mùa 2 như Công (Bạch Khổng Tước - Hoàng Mỹ An), Hà Mã (HippoHappy - Lâm Bảo Ngọc), Mèo (Miêu Quý Tộc - Hà Nhi), Gấu (Bố Gấu - Hoàng Hải),...

Mascot Voi Bản Đôn gắn liền với hành trình của Anh Tú tại The Masked Singer 2, được thay đổi các chi tiết theo từng tuần dự thi.

"Chàng Voi thư giãn" Anh Tú phấn khích với các trò chơi tại Thảo Cầm Viên.

Cuối năm 2023, Anh Tú trở thành Quán quân The Masked Singer. Màn trình diễn Khóa Ly Biệt của Anh Tú cũng đạt nhiều lượt xem nhất trên YouTube tính cả hai mùa. Sau Ca Sĩ Mặt Nạ, Anh Tú hoạt động chăm chỉ. Tại Sóng 24, Anh Tú viral với bản live Hoàng Hôn Nhớ - OST phim Hoa Vương. Anh cũng ra mắt các "phiên bản" khác, kết hợp cùng rapper OgeNus, Caraoke và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nam ca sĩ tiếp tục có một mùa hè năm 2024 đáng nhớ với các Anh Trai tại Anh Trai "Say Hi", thể hiện sự đa tài bởi vừa trình diễn, sáng tác và sản xuất âm nhạc. "Voi Bản Đôn" cũng lọt Top 16 Chung cuộc của chương trình. Hiện tại, Anh Tú đang có hành trình “chữa lành” cùng mùa 3 Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, cùng với dàn ca sĩ thực lực như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, Noo Phước Thịnh. Theo Tiền Phong