Gạo Việt Nam trước nguy cơ cạnh tranh gay gắt về giá xuất khẩu

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 502 USD/tấn, giảm tới 18 USD/tấn so với đầu tháng 12/2024 và thấp hơn gạo cùng loại của Thái Lan 3 USD/tấn. VFA cho rằng, với quyết định chấm dứt các hạn chế xuất khẩu cùng với vụ mùa bội thu dự kiến của Ấn Độ sẽ khiến nguồn cung gạo dồi dào trên toàn cầu, gây sức ép đối với hầu hết các quốc gia xuất khẩu gạo năm 2025, trong đó có Việt Nam. Thống kê cho thấy, Ấn Độ đang trên đà đạt sản lượng gạo kỷ lục là 119,93 triệu tấn trong vụ Kharif 2024/25, tăng 5,89% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng gạo dự trữ của Ấn Độ cũng ghi nhận tăng. Tính đến ngày 1/11/2024, lượng gạo dự trữ của Ấn Độ đạt 44,08 triệu tấn, tăng 17% so với năm trước, chủ yếu là do lệnh cấm xuất khẩu gạo năm 2023 và hoạt động thu mua của chính phủ đang diễn ra. Lượng dự trữ này cao hơn nhiều so với yêu cầu dự trữ đệm là 10,25 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12. Việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loại gạo, trừ gạo tấm cho phép Ấn Độ đáp ứng nhu cầu trong nước trong khi vẫn hỗ trợ xuất khẩu. Trước thực tế đó, để đạt các mục tiêu xuất khẩu năm 2025 và giữ giá cho gạo xuất khẩu, Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đến công tác xúc tiến thị trường, mở cửa thị trường mới và nâng cao chất lượng gạo hơn nữa để xuất khẩu gạo vào các thị trường giá cao. Tính hết tháng 11/2024, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 8,5 triệu tấn gạo với kim ngạch 5,31 tỷ USD, tăng 10,6% về lượng; tăng 22,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023 và cao hơn kim ngạch cả năm 2023.