Việt Nam được vinh danh là một trong những quốc gia đẹp nhất thế giới

Việt Nam vinh dự góp mặt trong danh sách 40 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2024 do tạp chí Mỹ US News & World Report công bố mới đây. Dựa trên ý kiến đánh giá của hơn 17.000 du khách trên khắp thế giới, cũng như các chuyên gia giàu kinh nghiệm, US News & World Report tiến hành chấm điểm mỗi quốc gia dựa trên thang điểm 100. Ảnh: The Times Theo đó, Việt Nam được xếp ở vị trí 36, nổi bật ở những hạng mục như đồ ăn ngon (63,7 điểm); điểm khác biệt thu hút (64,3); bề dày lịch sử (48); nhiều cảnh thiên nhiên đẹp (45,2); sự thân thiện (43,8)... "Công cuộc đổi mới từ năm 1986 đã đưa Việt Nam thành đất nước hiện đại, năng lực cạnh tranh tăng cao trên trường quốc tế", tạp chí ra mắt từ năm 1933, nhận xét. Ngoài ra, Việt Nam cũng được nhắc đến trong danh sách xếp hạng tổng thể những quốc gia tốt nhất thế giới, ở vị trí thứ 44 và trong danh sách các quốc gia tốt nhất cho những chuyến phiêu lưu. Ảnh: Asian SEA Story Đứng đầu bảng xếp hạng những quốc gia đẹp nhất thế giới của News & World Report năm nay là Hy Lạp. Có trụ sở tại Mỹ, US News & World Report là một công ty truyền thông nổi tiếng với các ấn phẩm tin tức, tư vấn, xếp hạng và phân tích người tiêu dùng.