Xe chở 18 tấn phân bón lao xuống suối, tài xế tử vong

Lưu thông trên đường ngang qua địa phận tỉnh Đắk Nông, chiếc xe tải chở theo khoảng 18 tấn phân bón đã lao xuống suối, lật úp khiến nam tài xế tử vong thương tâm. Tối 22/12, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải chở phân lật xuống suối khiến một người tử vong. Tài xế tử vong sau khi xe tải chở phân lao xuống suối (Ảnh: Uy Nguyễn). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, tài xế N.V.B. (36 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe tải chở theo khoảng 18 tấn phân bón lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi lưu thông đến địa bàn thôn 8 (xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông), xe bất ngờ lao xuống suối và bị lật. Lực lượng chức năng phải phá cabin đưa thi thể tài xế ra bên ngoài (Ảnh: Uy Nguyễn). Hậu quả, tài xế B. tử vong, phần đầu xe bị hư hỏng, bẹp dúm và số phân bón trên xe bị rơi xuống suối. Nhận được tin báo, các cơ quan thuộc Công an tỉnh Đắk Nông huy động phương tiện và lực lượng xe tới hiện trường triển khai ứng cứu. Do phần đầu xe bẹp dúm, các chiến sĩ phải dùng các thiết bị chuyên dụng cắt phần sắt để đưa nạn nhân ra bên ngoài. Khoảng 18 tấn phân bón rơi xuống suối và được các chiến sĩ công an trục vớt (Ảnh: Uy Nguyễn). Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành trục vớt số hàng hóa bị rơi xuống suối.