Man Utd thua đậm Bournemouth, Man City cũng chịu ảnh hưởng

Trên sân nhà Man Utd đã để thua 0-3 trước Bournemouth tại vòng 17 Premier League 2024-24 diễn ra vào tối 22/12. Giành thêm 3 điểm, Bournemouth đã đẩy Man City khỏi vị trí dự cúp châu Âu. Bournemouth đã giành chiến thắng 3-0 trước Man Utd ngay tại Old Trafford, đánh dấu mùa giải thứ hai liên tiếp họ làm được điều này. Kết quả này khiến "Quỷ đỏ" tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng vào dịp Giáng sinh lần đầu tiên kể từ năm 1989. Man Utd gây thất vọng khi để thua tan nát ngay trên sân nhà (Ảnh: Getty). Trong bối cảnh vận mệnh trái ngược, Bournemouth đã đến Old Trafford với khoảng cách ba điểm trước Man Utd, đội đang gặp khó khăn sau khi bị loại khỏi tứ kết Cúp Liên đoàn Anh trước Tottenham Hotspur. Sau một khởi đầu im ắng, người hâm mộ đội chủ nhà đã thất vọng khi thấy đội của họ để thủng lưới trước trong sáu trận liên tiếp. Phút 29, Dean Huijsen tận dụng cú đá phạt góc của Ryan Christie để đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên trên sân khách tại Premier League. HLV Ruben Amorim đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật khi đưa Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund vào sân để tăng cường tấn công. Tuy nhiên, nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn khi Noussair Mazraoui bị phạt vì phạm lỗi với Justin Kluivert, tạo cơ hội cho cầu thủ người Hà Lan thực hiện quả phạt đền. Kluivert, người đã lập hat-trick từ quả phạt đền trước Wolves, tiếp tục thể hiện bản lĩnh từ chấm phạt đền, đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 61. Chỉ hai phút sau, Antoine Semenyo ghi bàn từ đường chuyền của Dango Ouattara, khiến người hâm mộ Bournemouth phấn khích trong khi Old Trafford chìm trong trạng thái sốc. Các cầu thủ Bournemouth ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới Man Utd (Ảnh: Getty). May mắn cho những người hâm mộ Man Utd, không có thêm bàn thua trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Bàn thắng thứ 5 của Semenyo trong mùa giải đã khép lại chiến thắng thứ 4 trong 5 trận cho đội bóng của HLV Andoni Iraola, đưa họ lên vị trí thứ 5. Trong khi Bournemouth mơ về suất dự cúp châu Âu, Man Utd vẫn đứng thứ 13, trong một mùa giải đầy khó khăn còn ở phía trước. Man City cũng bị ảnh hưởng khi Man Utd thất bại, bởi Bournemouth leo lên vị trí thứ 5 cũng đồng thời đẩy Man City xuống thứ 7, vị trí không có suất tham dự cúp châu Âu mùa tới (trừ khi được FA Cup hoặc League Cup nhường suất trong trường hợp các đội vô địch được tham dự giải cấp cao hơn).